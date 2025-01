Vecinos quedan ATRAPADOS EN ASCENSORES de San Borja, Surquillo, Surco y Pueblo Libre

Bajaban de su departamento o subían a su oficina y -de pronto- se quedaron encerrados en el ascensor sin poder hacer nada más que gritar. Esto está sucediendo en este momento en diversos distritos de Lima.

PUBLICIDAD

Vecinos y trabajadores de San Borja, Surquillo, Surco y Pueblo Libre encendieron las alarmas del Cuerpo de Bomberos y Serenazgo para poder ser rescatados tras quedar atrapados en distintos elevadores.

Los afectados claman por ayuda desde dentro de esos cubos de metal, que los tenían que transportar verticalmente en los edificios donde se encontraban, pero por ahora sólo se oyen los sonidos de sirena acercándose.

Según los primeros reportes, estas paralizaciones abruptas de los ascensores se debe a la interrupción del fluido eléctrico en varias zonas de dichos distritos, como la avenida Tomás Marsano, por citar un ejemplo.

Asimismo, a través de las redes sociales, diversos usuarios en el lado sur de Lima, principalmente Chorrillos, han reportado que sus viviendas, edificios y oficinas también están pasando por lo mismo. Sin luz ni previo aviso.

PUBLICIDAD

Luz del Sur se pronuncia

A través de un comunicado, la empresa Luz del Sur informó que distintos puntos de Lima se quedaron sin luz debido a una falla en una planta. Sin embargo, ya han repuesto la energía eléctrica casi en su totalidad.

Imagen

¿Me puedo quedar sin aire dentro de un ascensor?

Jamás. Las cabinas de los ascensores no son lugares sellados, así que no es necesario preocuparte por eso. Los ascensores se diseñan con rejillas de ventilación, por lo que quedarte sin aire no será un problema.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: