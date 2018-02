Isidora Lucana Barraza, vecina del Asentamiento Humano José Olaya de Chorrillos , denunció en diálogo con Cuarto Poder al alcalde de ese distrito, Augusto Miyashiro , de obligarla a marchar con el propósito de respaldarlo cada vez que se ventila una acusación u otras situaciones en su contra.

"En mi caso, no es real (cuando participo en las movilizaciones). En mi asentamiento humano obligan, si uno no sale a esas marchas, pagamos multa, y la gente va porque no quiere pagar los S/50", sostuvo Lucana Barraza en Cuarto Poder.

La moradora de dicho distrito, incluso, presentó una grabación donde un dirigente le exige asistir a estas desplazamientos.

El audio se puede escuchar en el siguiente video.

Video

Finalmente, reiteró que "sí (nos obligan)... porque a la salida nos dicen: 'vamos a ir a respaldar a Miyashiro'. Toda marcha, multa y ya estoy cansada... por eso tengo la valentía de denunciar".