La mañana del último domingo, Keny Morales, madre de cuatro menores, denunció haber sido agredida por su pareja, Elvis Adriano Sisniegas Mondragón, con quien mantenía una relación poco estable desde hace doce años. El hombre fue detenido luego de ser atrapado por vecinos tras la última agresión ocurrida en una calle de San Juan de Miraflores, y que fue grabada por un testigo.

“En un descuido [de él] intento correr y es ahí donde él me agarra, me jala y caigo al piso. Ahí me empieza a arrastrar y patear la cabeza. En el video van a ver que él está parado acá [señala espacio cerca al asiento del conductor de un mototaxi] y él quería estaba intentando sacar el alicate para golpearme”, relató en declaraciones al noticiero América Noticias.

La víctima contó que, tras el ataque, el sujeto huyó del lugar, pero al retornar en horas de la tarde de ese día, domingo 4 de julio, fueron los residentes del lugar, quienes lo atraparon, y golpearon para luego dar aviso a la Policía Nacional.

“Ha habido gente que lo han atrapado y le han sacado la mugre [golpeado] e hicieron justicia con las manos porque este tema no es de ahora. Esto ya tiene antecedentes de golpes”, dijo uno de los vecinos.

La agraviada contó que ha denunciado hasta el siete oportunidades a su pareja por violencia física y por intentar quemar su vivienda. “En las anteriores denuncias a él nunca lo han agarrado, jamás, dentro de la flagrancia, porque siempre cometía los hechos y se escapaba”, agregó la mujer.

“Ayúdenme, tengo miedo de que si él sale estoy segura que va a tomar represalias”, dijo Morales. El equipo especializado del Servicio de Atención Urgente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) brinda atención integral a la víctima.

Elvis Sisniegas reporta antecedentes por varios delitos, entre ellos, robo agravado, y estuvo preso en un centro penitenciario. Él permanece detenido en la comisaría de San Juan de Miraflores.

