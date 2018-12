"Vas a morir, maricón": Yefri Peña, activista LGTBI, sufrió grave agresión por su orientación sexual

Yefri Peña Tuanama, activista a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, fue víctima de una agresión por su orientación sexual en Ate Vitarte. El grave incidente ocurrió el último viernes.

"Me dijo 'vas a morir, maricón' y luego agarró una piedra y me rompió la cabeza", señaló Peña Tuanama a Perú21. "Me hicieron 4 puntos, además estoy con dolores en todo el cuerpo y la espalda debido a los golpes", agregó.

Según el Facebook de la ONG Presente, el conocida activista consiguió escapar a tiempo de su agresor, quien lo persiguió por varias cuadras e insistió con su amenaza de matarla.

Vea también JNE detecta 55 incidencias durante el Referéndum 2018

Además, en redes sociales circula una fotografía en donde se le observa con sangre alrededor de su rostro y cráneo tras la terrible agresión.

El hecho fue denunciado a la comisaría de Ate Vitarte, y desde su casa, donde se recupera, Yefri pidió el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para conseguir las garantías del caso tanto para ella como para su familia.

EN ESTADO DE COMA



El pasado 28 de octubre del 2017, Yefri Peña Tuanama fue agredido por cinco sujetos en Ate Vitarte. Los delincuentes aparecieron y comenzaron a agredirla a golpes e insultos.

Vea también Madre del sospechoso de asesinar a mujer y ocultarla en cilindro pide que se entregue

Peña corrió hasta un bar para salvar su vida, pero los atacantes la siguieron para continuar golpeándola. Tuvo que fingir su propia muerte para sobrevivir no sin antes ser desfigurada por uno de sus agresores.

Yefri quedó en estado de coma por 30 días.

TE PUEDE INTERESAR: