"Vas a encontrar 4 desgracias", la escalofriante amenaza de un hombre a su ex pareja en Comas 

Evitaron una verdadera tragedia. La Policía Nacional capturó anoche a un sujeto que amenazó con matar a sus tres hijos y luego suicidarse porque su ex pareja no quería retomar la relación. Sucedió en Comas .

El hombre fue identificado como Pedro Miguel Sánchez Escobar (35), quien tenía en su poder un sobre de veneno para ratas y una pistola.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Cansada de los maltratos físicos y psicológicos, Lesly Román fue a la comisaría a denunciar a su ex pareja. Al asentar su denuncia, Pedro Sánchez la llamó un par de veces exigiéndole que regrese a casa o de los contrario encontraría cuatro desgracias: la muerte de sus tres hijos y su suicidio.

Esto le sirvió a la Policía para frenarlo inmediatamente. En los audios se escucha que el sujeto le dice que "se ha vuelto loco" y que si quiere evitar la muerte de sus hijos tenía que regresar en cinco minutos. Ella le responde con temor.

AMENAZAS

"Vente ahora mismo vas a encontrar una tragedia acá, Lesly. Vente ahora mismo a la casa si no quieres cargar en tu conciencia lo que va a pasar acá. Así que te viene ahorita mismo. Dile a tu amante que vas a estar bien. Acá el que se va a hacer daño soy yo", le dice Pedro.

Sujeto amenaza con matar a hijos de ex pareja en Comas. (PNP)

"Tus hijos están acá, tus papás están acá. No hagas que me vuelva loco, vente de una vez. No te voy a hacer daño a ti. Vente porque me tiene que aclarar muchas cosas. Te juro por mis hijos que si no vienes no solamente vas a encontrar una desgracia, vas a encontrar cuatro. Te lo juro por Dios y eso va a pesar en su conciencia. te doy cinco minutos, ya me volví loco, completamente loco" , continúa amenazando.

Ella le responde que no va a regresar a casa porque tiene miedo a que la lastime, ya que en su poder tenía un arma de fuego.

"No vas a regresar no te preocupes,. No me vas a encontrar, al menos con vida no me vas a encontrar, esto es lo último que te hago, tranquila. Me mentiste, me juraste por mis hijos que no había pasado nada. Aquí estoy en esta casa que va a hacer el último sitio donde voy a estar y tú eres la que va a aponer el dedo en esa pistola".

Los agentes del orden se trasladaron hasta la vivienda, donde comprobaron que las amenazas eran ciertas. Ahí encontraron a los tres hijos (de 12, 8 y 4 años), el veneno y el arma. Ahora él está detenido.