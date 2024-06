A su corta edad, los hermanos A.M.S.T. (14), alias ‘Messi’, y M.S.T. (15), alias ‘Kiko’, presuntos miembros de la banda criminal Los Maquiavélicos de San Judas, ya están implicados en tres casos de sicariato en el Callao. Sus presuntas víctimas son ‘Bill’y (16), ‘Ever’ (13) e Israel Lavalle (31), expareja de su madre.

Según las investigaciones policiales, al primero lo mataron por rivalidad entre bandas criminales; al segundo en venganza por el crimen de ‘Dyron’ (14), un primo suyo; y al tercero porque golpeaba a su mamá.

‘Messi’ fue intervenido el 15 de mayo en posesión de una pistola, municiones, drogas y un celular. En sus redes sociales, el menor se vanagloriaba de los crímenes de ‘Billy’ y de su padrastro adjuntando videos del momento de los asesinatos.

Al día siguiente, los agentes intervinieron a ‘Kiko’ en el cementerio en posesión de un arma de fuego, una cacerina abastecida con 15 municiones y drogas; pero ambos fueron liberados por disposición de la administración de justicia.

El 3 de junio, la Policía volvió a intervenir a ‘Kiko’ luego de ejecutarse el crimen de ‘Ever’ y el Cuarto Juzgado de Familia del Callao dispuso su internamiento por cuatro meses en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, ex-Maranguita, por los delitos de porte de armas de fuego y municiones, y microcomercialización de drogas.

El 20 de junio, los agentes retuvieron a ‘Messi’ en Bellavista tras descubrirlo vendiendo drogas en los Barracones del Callao. En la incautación se le encontró marihuana y 14 municiones calibre 9. “Los hermanos aceptan que eliminaron a ‘Ever’”, refiere el coronel Miranda. El Poder Judicial ordenó su internamiento en ex-Maranguita también por cuatro meses y los mismos cargos contra su hermano.

INFRACTORES

Estos dos hermanos implicados en sicariato son parte los 290 menores de edad intervenidos —la mayoría reincidentes— en el Callao en actividades delincuenciales en lo que va de 2024.

“Hemos retenido a 290 menores de edad por diversos actos delictuosos - antisociales, como robo agravado, microcomercialización de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y actos de sicariato. Y, les hemos incautado entre 60 y 70 armas de fuego”, explica a Perú21 el coronel PNP Alejandro Miranda, jefe de la División de Unidades Especiales del Callao.

Los adolescentes son captados por bandas criminales desde los 12 años, como fue el caso de ‘Messi’, en las zonas pobres de los Barracones del Callao, Ramón Castilla y Puerto Nuevo. Los cabecillas les pagan por cada crimen cometido entre 5 mil o 10 mil soles y “los buscan porque, al ser menores de edad, se les considera infractores a la ley penal, donde las sanciones máximas son cuatro años de internamiento y revisables cada dos años”, anota el abogado penalista Andy Carrión.

Actualmente, 3,471 menores infractores del Código del Niño y Adolescente buscan reinsertarse a la sociedad: 1,862 están internados en centros juveniles de rehabilitación por haber cometido infracciones graves y 1,609 reciben el Servicio de Orientación al Adolescente en medios abiertos, pues sus infracciones no son graves. Del total de menores infractores, 1,970 están insertados en actividades laborales y educativas.

“¿Qué pienso de la ley para penalizar a los adolescentes infractores desde los 16 años?Tendríamos que analizarlo, pero sí te puedo asegurar que nuestro trabajo es comprometido con la reinserción y tenemos casos exitosos que demuestran que la rehabilitación y la reinserción social es posible. Tenemos equipos profesionales comprometidos, instituciones que apuestan por la reinserción y buscamos que la sociedad sea partícipe del proceso de resocialización del adolescente”, refirió Natali Maguiña, jefa de la Unidad de Gestión de Medidas Socioeducativas de Reinserción del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).





Entrevista, psiquiatra Carlos Bromley: “La alternativa es que (los adolescentes infractores) participen en programas terapéuticos sin estar en los centros de rehabilitación”

Son más de 3 mil menores infractores al Código del Niño y Adolescente. ¿Qué factores condicionan a los adolescentes a caer en las garras de la delincuencia?

Es muy lamentable que esto suceda no solo en el Perú sino en el mundo y ocurre por varios motivos. En primer lugar, los comportamientos sobre todo en la etapa adolescente, que es una etapa crítica de la vida de las personas, donde se comienza a construir la identidad personal, identidad sexual e identidad de género; inician las primeras experiencias que están relacionadas con el aspecto sentimental, en algunos casos el aspecto sexual, las relaciones con otras personas y van perfilando ya como sería su personalidad hacia el futuro, porque hasta los 18 años de edad estamos en formación, después de esa edad ya tenemos determinada personalidad. Considerando que en esta crisis no todos los adolescentes pertenecen a familias en las cuales sus padres puedan darles el apoyo, el soporte, el acompañamiento necesario para que superen estas crisis sin dificultad, porque hay familias disfuncionales, padres ausentes, padres consumidores de alcohol y otras drogas, padres violentos y en algunos casos padres que pertenecen a grupos criminales y los adolescentes crecen en ese ambiente familiar; entonces desde más pequeños, inclusive, ingresan a este mundo delincuencial. No nos olvidemos que, coloquialmente, llamamos ‘pirañitas’ a los niños de de 9 a 10 años de edad que están en la calles, roban carteras y consumen drogas; ya después de esa edad viene la etapa de los ‘pájaros fruteros’, que antes se daba como parte de este proceso de criminalización de las personas que eran pertenecientes a pandillas y que salían en grupo a robar; luego ya, como adultos, pertenecían a bandas criminales; pero ha habido un cambio y el cambio es que ahora, cada vez a menor edad, los crímenes que cometen son más terribles, por ejemplo, ya tenemos adolescentes vinculados al sicariato, que es una situación extrema; entonces esos adolescentes crecen en esos ambientes y de manera progresiva se meten al mundo criminal, ya pertenece a grupos criminales, a bandas, pandillas. Y, sucede que, rápidamente, son detectados también por la Policía, son enjuiciados a través de los procesos legales correspondientes a su edad y son enviados a los centros juveniles de tratamiento para ellos, entre ellos el más conocido es el exMaranguita.

¿Los menores de edad que ingresan a exMaranguita logran realmente rehabilitarse?

En lo personal, creo que en el Perú necesitamos elaborar e implementar un programa de rehabilitación para estos adolescentes y para eso se necesitan especialistas, presupuestos, toda una estructura que permita que estos adolescentes en donde estén albergados puedan tener acceso a un mejor futuro a partir de una rehabilitación; sin embargo, que yo conozca no existe en el Perú algo muy formal al respecto; lo que sí sé es que se está comenzando a implementar bajo otra perspectiva, sobre todo para los adolescentes que se inician en el delito, es la justicia restaurativa, que son alternativas terapéuticas para que estos adolescentes en vez de ir a estos centros permanezcan libres, participando en programas terapéuticos en coordinación con el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público. Esto sí está pasando y es excelente, porque son adolescentes que se inician en el delito a través de delitos menores.

¿Qué afectación en su salud mental presenta un adolescente infractor?

Ellos ya van formando una personalidad con características diferentes a las usuales, por ejemplo, van comenzando a aprender a mentir, manipular, no tener la vibración emocional frente a las cosas que suceden alrededor, comienzan a pertenecer a grupos con fines delincuenciales. Y, con relación a su salud mental, inician también relaciones sexuales a temprana edad, algunos entran en la promiscuidad y pasan también en el consumo de alcohol y otras drogas. Esto significa que estos adolescentes estarían en camino a formar una personalidad psicopática.

¿Cuando los adolescentes reciben una adecuada atención en su salud mental se ven mejoras?

Sí, hay cambios, pero no son tan impactantes, porque si hay adolescentes que tienen de rescatable cierta voluntad para cambiar, y el trabajo terapéutico consiste justamente en lograrlo, pero lamentablemente regresan al ambiente donde ellos están albergados en los centros de rehabilitación, donde se manejan con los códigos propios de estos lugares, que son códigos diferentes a los de los adolescentes que viven en los hogares, y es difícil encauzarlos adecuadamente. Por eso, las alternativas es que participen en programas terapéuticos sin estar en los centros de rehabilitación, sino con sus familiares, con intervenciones de carácter individual y familiar, en los llamados programas de justicia restaurativa.





