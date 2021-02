El Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación para la evaluación y supervisión éticas de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19 (CNTI) informó que su secretaria técnica, la abogada Roxana Lescano, renunció al cargo el último sábado.

Su salida se da luego de que el portal Salud con Lupa revelara que sus familiares aparecen en la lista de personas beneficiadas con las vacunas adicionales enviadas por el laboratorio Sinopharm. En el listado de 487 personas difundida la última semana figuran Andrés Lescano y Kelika Anne Konda, hermano y cuñada de la abogada, respectivamente.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el comité informó sobre la salida de Lescano, pero no precisó los motivos. “El CNTEI informa que ha recibido y aceptado la carta de renuncia de la Dra. Roxana Lescano Guevara al cargo de Secretaria Técnica y miembro del Comité”.

El CNTEI informa que ha recibido y aceptado la carta de renuncia de la Dra. Roxana Lescano Guevara al cargo de Secretaria Técnica y miembro del Comité. — Comité de Ética - Ensayos Clínicos CNTEI-COVID19 (@CNTEI_Covid19) February 21, 2021

El último viernes, mediante la misma red social, el grupo de trabajo, que depende del Instituto Nacional de Salud, aseguró que no tenían conocimiento de la aplicación de vacunas adicionales fuera del ensayo clínico.

“El CNTEI informa que no tuvo conocimiento de la vacunación irregular. Esta fue una actividad oculta de algunos investigadores, que no estaba dentro del diseño del ensayo clínico. El uso no autorizado de vacunas experimentales también es irregular”, se lee en el mensaje.

El CNTEI informa que no tuvo conocimiento de la vacunación irregular. Esta fue una actividad oculta de algunos investigadores, que no estaba dentro del diseño del ensayo clínico. El uso no autorizado de vacunas experimentales también es irregular#VacunaGate #VacunasVip — Comité de Ética - Ensayos Clínicos CNTEI-COVID19 (@CNTEI_Covid19) February 20, 2021

Actualmente, el CNTEI supervisa los ensayos clínicos de vacunas en marcha en nuestro país de los laboratorios AstraZeneca, Curevac, Jhonson & Jhonson y Sinopharm.

