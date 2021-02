La representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), Fabiola León-Velarde, renunció a su cargo tras darse a conocer la lista de las personas que se vacunaron en secreto con la dosis de Sinopharm.

“Tengo a bien presentarle mi renuncia como representante del Concytec ante la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra el COVID-19- Vacunas”, se lee en la carta de Fabiola León-Velarde.

En su carta explica que el motivo de su renuncia es tras haber tomado conocimiento por los medios de comunicación sobre las vacunaciones irregulares de varios de los integrantes de la Comisión Multisectorial.

“Dejo constancia del trabajo profesional realizado por la Comisión, el mismo que consta en las actas de las reuniones llevadas a cabo. Quedo a sus órdenes para dar cuenta ante usted, y ante la Cancillería que preside esta Comisión, de la labor realizada en representación del Concytec”, señaló.

Por otro lado, León Velarde aclaró no haber recibido la vacuna contra el COVID-19. En un tuit del pasado 15 de febrero señaló “como expresidenta del Concytec y su actual representante de la Comisión Multisectorial, dejo constancia que no he sido vacunada, ni como voluntaria, ni en ninguna otra ocasión, con la vacuna Sinopharm, ni con ninguna otra”.

Nuestra institución hace de conocimiento un comunicado de la ex Pdta. del @ConcytecPeru Fabiola León-Velarde.

El último lunes, el presidente Francisco Sagasti anunció que la Universidad Cayetano Heredia le había remitido una lista de personas que habían recibido las vacunas de cortesía contra el COVID-19 que envió Sinopharm fuera del ensayo clínico.

Se trata en total de unos 487 beneficiados, cuyos nombres fueron difundidos en los siguientes días. Allí figuran entre los nombres los del expresidente Martín Vizcarra, su esposa Maribel Díaz y su hermano César Vizcarra.

Otros nombres que fueron detectados en el listado incluyen el del médico de cabecera de Alberto Fujimori y actual candidato al Parlamento de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, y su esposa Fabienne Weber de Aguinaga.

También recibieron la vacuna la exministra Patricia García, quien también reconoció vía Twitter el haber recibido las dosis de Sinopharm. Otra invitada fue Cecilia Blume, abogada que recibió tres dosis de la mencionada vacuna.

En el listado de los vacunados contra el COVID-19, también figura el rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Luis Varela Pinedo. También, los vicerrectores Alejandro Bussalleu Rivera y José Espinoza Babilon, entre otros.

