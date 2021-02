La meta de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa) para la Fase I del Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus son 396,258 personas que trabajan en la primera línea en establecimientos de salud, entre médicos, enfermeros, técnicos, personal administrativo y de seguridad. Más del 60% de ellos ya recibieron la primera dosis de la esperada vacuna de Sinopharm y ahora se preparan para acceder a la segunda y última inoculación en los primeros días de marzo.

Una fuente de dicho sector confirmó a este medio que “ya está casi todo listo para tener a los primeros vacunados con ambas dosis”. Para ello, desde el último miércoles inició la distribución de la segunda dosis de las vacunas contra el nuevo virus, a fin de entregar un total de 61,283 vacunas en Lima y Callao y 90,336 a las regiones del país.

Según cifras oficiales, hasta la tarde de ayer la región que registra mayor número de inmunizaciones es Lima, con más de 90 mil personas inoculadas. Le siguen Piura, una de las zonas más afectadas por la pandemia, con 11,220; el Callao con 11,195; Junín con 10,368 ,y Cusco con 10,163 (ver recuadro).

Infografía Perú21

Asimismo, a fin de llevar un conteo específico sobre la situación de los médicos que atienden en las áreas COVID de hospitales y clínicas, el Colegio Médico del Perú habilitó una plataforma complementaria a la del Minsa. Se trata del ‘Vacunómetro’, una plataforma web en la que se precisan las cifras del proceso referentes a los doctores.

La meta para este grupo que forma parte del personal de salud es de 75,039 vacunados y de momento hay 36,524 ya protegidos, es decir, el 48.67% del objetivo total del Minsa para esta etapa.

Entre ellos hay 14, 485 doctoras mujeres y 22,039 doctores varones que en un 77.34% tienen entre 30 y 59 años de edad debido al grado de exposición que tienen los médicos de este sector etario frente a la atención de casos COVID-19, explicó a Perú21 el CMP.

Los progresos en la carrera de la vacunación fueron destacados por la ministra de Comercio Exterior, Claudia Cornejo y el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, la tarde de ayer, durante una conferencia de prensa sobre las últimas medidas anunciadas por el Gobierno.

No obstante, Cornejo pidió no bajar la guardia tras recordar que las playas de Piura, Lambayeque y La Libertad serán reabiertas desde el 1 de marzo, mientras que Chicoma sostuvo que el Gobierno ha importado 216 toneladas de oxígeno de Ecuador para atender la alta demanda de este recurso.

ANCIANOS Y CASO VACUNA

Por otro lado, el titular del Minsa, Óscar Ugarte, ratificó que los adultos mayores se encuentran comprendidos en la segunda fase de vacunación contra el coronavirus, la cual deberá empezar a mediados de marzo. “Son los primeros de la segunda fase, sin duda”, dijo.

Este grupo está conformado por cerca de 4 millones de ciudadanos, para quienes el Minsa viene desarrollando una estrategia de vacunación distinta, a fin de evitar la sobreexposición al virus.

Ugarte agregó que 1 millón 700 mil son asegurados de Essalud, mientras que otros 600 mil están dentro del programa Pensión 65 del Midis, representando a casi el 60% de la población anciana del país.

Horas después, también el último viernes, el ministro de Salud entregó el informe con los resultados de la comisión sectorial que investigó la aplicación irregular de vacunas contra el COVID-19 a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

La entrega se hizo de forma presencial en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. El documento, que también será enviado a la Procuraduría del sector Salud, busca determinar las acciones a tomar en función de las faltas cometidas en torno a las inmunizaciones fuera de los ensayos clínicos.

El informe también detalla que, de las 3,200 vacunas entregadas fuera del proceso de investigación, 1,200 fueron a la embajada china y 2,000 asumidas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

De estas últimas, 803 quedaron en poder de la UPCH, 58 en manos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) —que no han sido utilizadas y están inmovilizadas— y 235 fueron usadas para vacunar a parte de los 4 mil voluntarios que en el proceso de investigación real recibieron placebo.

Además, otras 706 vacunas se aplicaron al autodenominado “equipo de estudio”, que en total comprende a 369 personas. Finalmente, 198 vacunas corresponden al “personal relacionado de estudio”, que son 101. El informe presentado por la comisión presidida por el exministro de Salud Fernando Carbone también establece la participación de 49 funcionarios del Minsa.

Al respecto, Ugarte declaró a RPP que “la mayoría renunció o se cambió y parte de la recomendación es que quedarán separados. Si esto no se produjo ya, el día de hoy (ayer) van a ser separados”.

TENGA EN CUENTA

El ministro Chicoma indicó que se planea aumentar los aforos en restaurantes a un 60%.

La ministra Cornejo dijo que desde ayer los hogares del Grupo 2 de los programas sociales empezaron a recibir el importe del Bono 600.

En https://gis.minsa.gob.pe/GisVisorVacunados/ el Minsa actualiza en vivo las cifras de la vacunación.

“Seguimos adelante con el objetivo de vacunar a diez millones antes de que termine el gobierno”, señaló la titular del Mincetur, Claudia Cornejo.

ENTREVISTA: ‘Esperábamos este escudo protector’

Luis Bracamonte. Médico intensivista del Hospital de Emergencia Ate Vitarte.

EN PRIMERA LÍNEA. Médico atiende casos de COVID desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. (Foto: Luis Bracamonte)

En marzo de 2020, con 46 años y enfrentándose a un virus nunca antes visto, Bracamonte estuvo en la primera línea de atención de la pandemia en el Hospital Alberto Barton del Callao. Dos meses después se unió al personal del Hospital de Emergencia Ate, donde el último 10 de febrero, luego de despedir a varios colegas y pacientes, fue uno de los primeros en recibir una dosis de esperanza: la vacuna contra el COVID-19.

¿Cuándo se inició la vacunación en su hospital?

Las vacunas llegaron a la Diris de Lima Este el 9 de febrero y el 10 las recibimos. La jornada se realizó el 10, 11 y 12 de febrero. El proceso fue rápido, vino la Policía, la Contraloría, la Diris. Teníamos equipos de respuesta rápida ante posibles efectos adversos, pero, menos mal, todos reaccionaron bien.

¿Cuándo le tocó a usted?

El 10 de febrero y fue muy esperanzador; algunos estaban cansados tras casi un año de usar trajes especiales, equipos de protección, máscaras, alcohol y todas las medidas. Si a la gente de a pie le cansa, imagínate a nosotros, que estamos hasta 12 horas así. Ese cansancio se vio reflejado en las ganas de acceder a una protección como la vacuna.

Pronto empezarán a aplicar la segunda dosis. ¿Cuándo será su turno?

Me faltan pocos días para recibirla, el 3 de marzo. Somos casi 900 trabajadores esenciales vacunados y 400 trabajadores del área administrativa, de seguridad y limpieza. En las últimas semanas vimos caer a varios médicos, otros están en UCI, es extraño, pero cuando cae un compañero, sientes que el próximo puedes ser tú, sentimos que nos va a llegar la hora en cualquier momento, pero la vacuna es ese escudo protector que estábamos esperando para evitar un cuadro grave. Con la segunda dosis estaremos más preparados, sin bajar la guardia porque igual podemos infectarnos.

¿Cuándo empieza a hacer efecto la primera dosis?

A partir de los 15 días de vacunado recién se tiene niveles de defensa significativos; el día 21 se debe aplicar la segunda dosis para que los anticuerpos se mantengan en el tiempo. Esto me da un poco de tranquilidad porque, en mi caso, no veo a mi madre hace mucho. Ni ella ni mis hermanos mayores están vacunados y, aunque la vacuna no me hace inmune, me da un poco más de tranquilidad para trabajar.

Sin entrar en política, ¿qué sintió al enterarse de la vacunación secreta de altos funcionarios del Estado?

Te trasladas a la época en la que ellos se estaban vacunando, entre setiembre y octubre de 2020, que son meses en los que uno salía de la batalla esquivando balas y buscando una defensa, pero solo podías refugiarte en la distancia social, en la mascarilla y estando lejos de tu familia. Ver que personas que prometieron protegerte, y que posiblemente estaban muchísimo menos expuestas que tú, sí tenían esa protección fue muy doloroso.

¿Qué expectativa tiene para lo que resta de la campaña de vacunación?

Mientras más rápido se haga, es más probable que la incidencia del COVID-19 disminuya. Los siguientes en la lista son las fuerzas de seguridad y la población vulnerable, que no deben temer a la vacuna; en otros países están más avanzados en la inmunización y no se han visto casos graves por efectos adversos, la tasa es baja. Si vemos la relación entre riesgo y beneficio, el beneficio es mayor.

¿Qué le diría a la población adulta y joven, que debe esperar más tiempo?

Que no bajen la guardia, la falta de camas y de oxígeno no es solo porque no se haya previsto, sino porque se rompieron todas las estadísticas de la primera ola, muchos recuperados pensaron que eran inmunes y ahora tenemos más población joven de 30 años en UCI. El tiempo pasa rápido, y la esperanza está latente siempre y cuando nos cuidemos.

DATOS

Bracamonte estudió Medicina en la Universidad Nacional de Trujillo y realizó su residencia como intensivista en el Hospital Guillermo Almenara con la UNMSM .

. Desde 2002 trabajó en comunidades y hospitales regionales, experiencia que fue clave para su posterior incorporación al área de UCI del hospital Almenara . Luego, por cinco años trabajó en la UCI del hospital Barton.

. Luego, por cinco años trabajó en la UCI del hospital Barton. “No bajemos la guardia, la esperanza está latente siempre y cuando nos cuidemos”, indicó Bracamonte.

indicó Bracamonte. “ En los próximos días, con los primeros vacunados, debemos empezar a aplicar la segunda dosis ”, dijo la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

”, dijo la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. 26,080 brigadistas del Ministerio de Salud (Minsa) llevan adelante la Fase I de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 .

llevan adelante la Fase I de la campaña nacional de vacunación contra el . “Nos han dicho que en tres semanas ya se tendrían resultados del ensayo de la vacuna de Sinopharm”, señaló el presidente de la Comisión Investigadora del Minsa, Fernando Carbone.

