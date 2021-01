El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 003-2021 en el que aclara que el Ministerio de Salud (Minsa) solo publicará información de alcance general que no afecte las negociaciones que viene emprendiendo el Gobierno con diversos laboratorios del mundo para conseguir la compra de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

El dispositivo, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, explica que se modificó el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia 110-2020, norma que dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar la adquisición, conservación y distribución de vacunas contra el nuevo coronavirus.

“El Minsa publica en su portal electrónico institucional información de alcance general, en el marco de su labor de prevención de la pandemia y la aplicación del programa de vacunación o similares, respecto a las vacunas contra la COVID-19. La publicación de esta información no podrá afectar los acuerdos y/o cláusulas de confidencialidad de la información, por tiempo determinado, que haya suscrito el Estado para la compra de vacunas contra la COVID-19”, precisa ahora la norma.

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el presidente Francisco Sagasti y la jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez. También lleva la firma de los titulares de los ministerios de Salud; Economía y Finanzas; y Justicia y Derechos Humanos.

Esta semana, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, calificó de “esquizofrénicas” las cifras que han sido difundidas por algunos medios de comunicación respecto al precio que Perú habría negociado para adquirir las vacunas contra el COVID-19.

Aclaró que a la fecha no se ha informado respecto a la tarifa de las dosis porque responde al cumplimiento de un secreto comercial en el marco de las negociaciones con diversos laboratorios, y que debe evitarse incumplir para concretar la llegada de las vacunas al país.

“No podemos decirlo [los precios], tenemos asuntos vinculados con secreto comercial, y eso está reconocido en la Constitución. Los documentos que firmamos implican que no se puedan decir algunas cosas vinculadas al intercambio que se ha hecho por 5, 10 o hasta 15 años, y no podemos faltar a eso porque si no entramos a un problema tremendamente delicado”, señaló.

“Algunas cifras que se han manejado son francamente esquizofrénicas. Es ilógico. Esas cifras no tienen ningún valor por ningún lado. En algún momento, las empresas seguramente van a autorizar que se digan transparentemente los costos. No porque no queremos o porque estemos ocultando algo. Esto es parte de los intercambios comerciales. Eso no quita el hecho que estamos negociando en las mejores condiciones que podemos negociar”, agregó.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló que el Gobierno destinará S/ 94 millones para la adquisición del primer lote de 1 millón de dosis de vacunas de Sinopharm. Esto significaría que Perú desembolsaría un total de S/ 94 por dosis (equivalente a US$ 26, según el actual tipo de cambio). No obstante, ese monto no ha sido detallado, precisamente como parte del acuerdo de confidencialidad.

