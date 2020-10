El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, explicó las razones por las cuales el Gobierno peruano no firmó un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para el abastecimiento a futuro de una eventual vacuna contra el COVID-19.

En diálogo con la prensa extranjera, el funcionario detalló que AstraZeneca se negó a entregar datos sobre los resultados de sus ensayos sobre la potencial vacuna que desarrolla con la Universidad de Oxford.

“AstraZeneca no nos han alcanzado todas las propiedades y los resultados de sus ensayos que han hecho, ni siquiera de sus ensayos que han hecho en Inglaterra”, señaló Martos, según la agencia The Associated Press.

Además, aseguró que la farmacéutica también exigía una considerable cantidad de dinero que no iba a ser devuelta en caso de que “fallara la vacuna”. No especificó la suma que se solicitaba.

Otra razón por la que no se optó por la propuesta de AstraZeneca, de acuerdo con Martos, es porque iba a entregar pocas cantidades de vacunas “en comparación con otros laboratorios que nos ofrecen grandes cantidades y a menores costos”.

Decisión

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó que el Gobierno peruano decidió no firmar un convenio vinculante con el laboratorio AstraZeneca, del Reino Unido, debido a que la información previa sobre los ensayos clínicos de su candidata a vacuna contra el COVID-19 era insuficiente.

“Nosotros podemos tener mucha preocupación por tener una vacuna (contra el COVID-19). Todos los países están dispuestos a correr cierto riesgo frente a una vacuna de emergencia, pero tampoco podemos correr mucho riesgo”, expresó Mazzetti, según un comunicado del Minsa.

Además, la ministra de Salud enfatizó que AstraZeneca, que desarrolla la vacuna con la Universidad de Oxford, ya registraba dos casos de mielitis transversa en sus ensayos clínicos desarrollados en el Reino Unido. Incluso, el último míercoles se conoció que un voluntario del ensayo de la vacuna experimental falleció en Brasil, aunque no se ha informado si recibió el antídoto o un placebo.

Ensayos en el Perú

El pasado 18 de setiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Instituto Nacional de Salud (INS), dio el permiso respectivo al laboratorio AstraZeneca para la realización de los ensayos clínicos fase III de su vacuna candidata contra la Covid-19.

La Cancillería anunció que el estudio abarcará a aproximadamente 3.000 voluntarios y se iniciará a principios de octubre. De esta forma, el Perú participa en un estudio de 30,000 voluntarios centrado en Estados Unidos.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Trump y Biden se enfrentan en último debate antes de las elecciones