La Federación Médica Peruana exige la destitución de ministra de Salud, Pilar Mazzetti, luego que la semana pasada, el presidente Francisco Sagasti anunció que el Perú no tienen ningún acuerdo para comprar vacunas contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

En conferencia de prensa, el presidente de la Federación Médica del Perú, Godofredo Talavera, ratificó que reiniciarán su huelga nacional indefinida desde el 13 de enero de 2021, a fin de que se atiendan sus demandas de un incremento presupuestal para el sector salud, y que ahora agregan el cuestionamiento de la falta de vacunas.

Talavera indicó que pese a que el anuncio de la movilización fue anunciado a inicios de este mes, hasta el momento no han tenido conversaciones con el Minsa.

“La ministra se sigue negando al diálogo, no cumple actas de acuerdo, no se paga a tiempo las horas complementarias, los bonos COVID-19, no ha mejorado en nada el primer nivel de atención. Estos son los motivos por los cuales acataremos una huelga nacional indefinida y ahora estamos pidiendo que la ministra sea destituida porque consideramos muy grave no adquirir vacunas contra el COVID-19”, refirió.

Talavera manifestó que entre sus demandas es que esperan que se eleve al 5% el presupuesto del sector salud, además de mejoras en las condiciones laborales y salariales de los médicos.

La Federación Médica Peruana estuvo en huelga en agosto último y entonces reclamaron, además del incremento del presupuesto, que se entregue continuamente equipos de protección personal a los médicos para evitar riesgo de contagio del nuevo coronavirus.

La semana pasada, el Gobierno dispuso la creación de una comisión multisectorial cuya labor será la de apoyar a la implementación del proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país.

El grupo de trabajo tiene como función coordinar y articular las labores orientadas a la implementación del proceso de vacunación para la prevención del nuevo coronavirus.

