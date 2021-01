La empresa privada asumirá los costos del servicio de transporte de la vacuna de Sinopharm desde Pekín, en China, hasta el almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), en el Callao, según establece el acuerdo de colaboración suscrito el 16 de enero pasado entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Asociación Soluciones Empresariales Contra la Pobreza, entidad sin fines de lucro.

De acuerdo con el Convenio 003-2021 –que se encuentra publicado en la web del mencionado sector desde ayer–, la asociación, representada por su director ejecutivo Juan Manuel Arribas, comunicó al Ministerio de Salud su voluntad de donar los servicios del avión especial que traerá el primer lote de vacunas contra el coronavirus que llegarán este mes al Perú.

Así, el operador logístico contratado por la asociación transportará 1,667 cajas, que contienen un millón de dosis de Sinopharm, a una temperatura de 2° C y 8° C. El Minsa deberá informar a la asociación y al operador logístico la fecha y el lugar del recojo –con un plazo no menor a cuatro días– de los productos biológicos que se encuentran en los almacenes de Sinopharm en Pekín.

También pagará los impuestos, tributos, gastos de nacionalización y almacenaje, desaduanaje y todos los demás costos relacionados a la importación. El Minsa –según el documento– es el único responsable de la adquisición, importación e ingreso de las vacunas, así como de las características, idoneidad, condiciones y garantía, debiendo atender cualquier reclamo, queja o denuncia.

TRÁMITES

La mañana de ayer, el embajador peruano en China, Luis Quesada Incháustegui, adelantó que el traslado de las vacunas iba a estar a cargo de empresarios peruanos.

“El sector privado ha decidido financiar el transporte de este primer lote de un millón. Hay una ONG (Soluciones Empresariales Contra la Pobreza) que está conformada por algunas instituciones, y al mando de esto está el señor Carlos Neuhaus”, declaró.

El diplomático reveló que los trámites burocráticos, tanto en China como en Perú, aún hacen imprecisa la fecha en que llegará al país el primer lote correspondiente a un millón de vacunas contra el COVID-19.

“Hay que entender que hay marcos regulatorios, tanto en China como en Perú, que deben ser finiquitados”, declaró en RPP.

Con relación a este tema, el ingeniero Antonio Pratto, del Comando Vacuna, exhortó a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) no demorar en otorgar el Registro Sanitario Condicional (RSC) a la mencionada vacuna de emergencia.

Sabía que

Según el Reglamento de la Ley 31091, la Digemid evalúa en un plazo de 30 a 90 días el proceso para otorgar el registro sanitario condicional a algún laboratorio que fabrique la vacuna contra el COVID-19.

Antonio Pratto precisó que China no es un país de alta vigilancia sanitaria, por lo que la Digemid se tomaría el plazo más largo.

VIDEO RECOMENDADO

Podemos se inscribió a punta de sobornos

TE PUEDE INTERESAR