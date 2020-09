El congresista Orestes Sánchez (Podemos Perú) indicó que el uso de ivermectina debe ser empleado como medida de prevención del coronavirus (COVID-19) debido a que tenido éxito en diferentes zonas del país.

Durante su intervención en el debate para admisión de la moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra, el legislador aseguró que el Gobierno ha sido ineficaz en la lucha contra la pandemia y que otras autoridades locales han sido más efectivas.

“La pandemia no es culpa del presidente pero se puso prever, un ejemplo es el alcalde de Catacaos, que no tenía presupuesto y lo que hizo fue sacar sus ahorros y comprar ivermectina y dársela a su pueblo. El resultado fue que no hubo muertos, no necesitaron oxígeno. En Chincha el doctor Manolo, en Chincha, también lo ha hecho, mientras que el Gobierno en prevención no ha hecho nada”, aseveró.

Además aseveró que si pudiera asumir la Presidencia de la República durante un año su gestión sería una “maravilla”.

“Lo que ha hecho el Gobierno se llama incapacidad, ojalá me prestaran a mi un añito el Gobierno lo que haríamos, sería la maravilla. ¿Acaso no podemos llamar inmoral a este Gobierno cuando gastan 45 millones de soles en escudos fáciles?, con esos 45 millones de soles yo hubiera inmunizado a toda la población dándoles salud preventiva”, agregó.

Impase con el Frepap

En otro momento invocó a la bancada del Frepap a que respalde la moción de vacancia alegando que se trata de un grupo que cuenta con la “bendición de Dios”.

“Mis hermanos del Frepap escuchen, Dios nos ha dado la oportunidad de tener una bancada pero la historia va a registrar si obran bien u obran mal yo pienso que más hermanos han sido bendecidos por dios y por eso tienen una bancada tan grande y tan bonita”, sostuvo el legislador.

Ante ello La vocera del Frepap le pidió al legislador que “tenga cuidado” al referirse a su partido político. El parlamentario había señalado que dicha bancada “tiene hombre y mujeres temerosos de Dios”.

“El Frepap tiene hombres y mujeres temerosos de dios, eso es lo bonito. Por eso amerita llevar a la votación la vacancia, correctamente de acuerdo a la conciencia”, agregó

La vocera de dicha agrupación le respondió por alusión y le pidió al legislador que “tenga cuidado” al referirse a su partido político. Consideró que “hay mucha distancia” entre el Frepap y Podemos Perú.

“Es incómodo el que ha antecedido [Orestes Sánchez] que ha tomado el nombre de mi bancada tres veces para decirle que hay un dicho que dice ‘no quieras sacarles la paja, cuando tienes un tronco’. Primeramente, tiene que ver dónde está”, señaló.

“Creo que igualar a podemos con Frepap hay mucha distancia señor, porque somos una bancada que venimos bajo una premisa que es la lucha contra la corrupción, pero jamás vamos a permitir lo que hoy se está tratando de hacer aquí, así que por favor, la próxima vez tenga cuidado. No cuestiono cómo está su organización política así que tenga cuidado señor congresista”, le increpó.

