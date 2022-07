A partir del sábado 16 de julio, las tarifas del Metropolitano en su servicio de transporte de pasajeros tendrán un reajuste. Ante esta situación, los usuarios expresaron su molestia y rechazo ante esta medida de alza de tarifas por parte del Sistema de Corredores de Alta Capacidad COSAC I.

“ La verdad es un abuso porque ya están agarrándose del bolsillo de cada uno. Uno no tiene para comer imagínate para el pasaje. Son catorce diarios que tengo que gastar ”, señaló una ciudadana desde la estación Naranjal del Metropolitano para RPP.

Otro usuario del citado servicio de transporte reclamó por el incremento de los pasajes del Metropolitano: “ No va a alcanzar. A veces la línea demora demasiado y tenemos que esperar mucho para tomarla ”.

Pasajeros rechazan reajuste de tarifas del Metropolitano

Por su parte, el noticiero América Noticias también recogió la posición de pasajeros del Metropolitano. La mayoría de personas comentaron que sí están informados del alza y cuestionaron esta medida pese a que el servicio brindado no es óptimo.

“Bueno, nos han dejado en shock porque son S/3.50 del pasaje y trabajo lejos y no me conviene porque estaría gastando nueve soles diarios. A la quincena S/135 y solo estaría trabajando para eso y si uno paga los S/3.50 que haya un buen servicio . Ahora son 7.25 a.m., y al ingresar el bus se demora entre 20 a 25 minutos. Me enteré del alza por las noticias”, comentó.

“Ayer vi las noticias y hoy me lo comentó un amigo, pero es demasiado y no todos tenemos los mismos recursos. Muchos usan el Metropolitano . Gasto 5 soles diarios y ahora será 180 o 200 soles y solo ganamos el mínimo”, señaló otra usuaria del servicio de transporte.

¿Por qué aplicará reajuste de tarifas?

El Sistema de Corredores de Alta Capacidad COSAC I – Metropolitano informó el reajuste en el tarifario que permitirá continuar con el funcionamiento de un sistema de transporte masivo, que moviliza a miles de ciudadanos a lo largo de doce distritos, desde Comas hasta Villa El Salvador.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del Metropolitano?

La tarifa actualizada para cada servicio se dará de la siguiente manera:

Servicio Integrado (Alimentador-Trocal-Alimentador): S/3.50 (tres soles con cincuenta céntimos).

S/3.50 (tres soles con cincuenta céntimos). Servicio Alimentador (Rutas Ensenada, Puente Piedra, Trapiche, Villa El Salvador, Milagros de Jesús, Collique, Carabayllo, Tungasuca, Santo Domingo): S/1.50 (un sol con cincuenta céntimos).

S/1.50 (un sol con cincuenta céntimos). Servicio Troncal: S/3.20 (tres soles con veinte céntimos).

S/3.20 (tres soles con veinte céntimos). Servicio Rutas Alimentadoras Cortas (Rutas: Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaúnde, América, Cedros de Villa y Próceres): No hay variación.

No hay variación. Tarifa Preferencial para Escolares y Universitarios de Lunes a Domingo y Feriados: No hay variación.

La nueva estructura tarifaria no afecta la Tarifa Alimentador y la Tarifa Preferencial para Universitarios y Escolares. Estas tarifas no tendrán variación hasta diciembre de este año y se mantienen en S/. 1.25 para la Troncal e Integrada y en S/. 0.50 en el Alimentador.

Asimismo, la Tarifa de las Rutas Alimentadoras Cortas continuará siendo de S/ 1.00 hasta el 31 de diciembre de este año, en medio del retorno presencial a clases en agosto.

