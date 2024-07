Las empresas concesionarias de operación de buses del Metropolitano, afiliadas a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y la Asociación para el impulso de la Movilidad como Servicio A-Movernos, compartieron un comunicado en el que informa que el servicio del Metropolitano se suspendería si las mesas de trabajo anunciadas no subsanan los incumplimientos de la ATU.

Comunicado completo:

1. Las Mesas de Trabajo anunciadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), son consecuencia de reiteradas solicitudes de los concesionarios del Metropolitano durante meses para buscar soluciones que le permitan a la ATU cumplir con sus obligaciones de fiscalización y protección contra la competencia desleal previstas en el Contrato de Concesión.

2. En diversas sesiones del Consorcio Coordinador celebradas a solicitud de las concesionarias, se ha propuesto infructuosamente que la ATU suspenda total o parcialmente la remuneración que obtiene de la tarifa de los boletos y que traslada al usuario (13% del valor del boleto) para reducir los costos del servicio, pero solo han recibido respuestas negativas poniendo en serio riesgo la continuidad del Metropolitano.

3. Los costos de operación del Servicio se encuentran 24% por encima de los ingresos del Metropolitano, lo que hace que este Sistema no sea autosostenible y se encuentre en situación de permanente desequilibrio económico. Por ello, si a la brevedad la ATU no corrige su decisión de continuar con una operación parcial del Sistema, permitir la competencia de transporte ilegal, no realizar tareas de fiscalización para evitar el fraude y no modifica las ineficiencias en la programación o reduce temporalmente los costos que le genera al Sistema, se deberá proceder a la suspensión total del servicio.

Lamentamos la demora por parte de la ATU para atender nuestras propuestas, lo que nos deja sin otra alternativa que el anuncio de la suspensión, el cual afectará a miles de usuarios.