El Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) reveló esta tarde, a través de sus redes sociales, que el personal médico que atiende a los pacientes con coronavirus en el hospital Sabogal labora sin la indumentaria adecuada y con escasa planificación.

A través de un video, se observa a un médico, que lleva 9 años laborando en dicho nosocomio, enumerando las fallas que debe sortear el personal de la salud en su trabajo diario para atender a los pacientes diagnosticados con el COVID-19.

“Muchas veces en la UCI estamos con una agenda ya programada de trabajo, y la UCI está asumiendo la labor de Trauma-shock porque Emergencia no está entubando a los pacientes. Ahorita hay seis pacientes en UCI con dos enfermeros, cuando el ratio debe ser dos pacientes y un enfermero”, se le escucha decir a un doctor.

“Yo me he puesto la ropa del... para entubar a un paciente Covid, esta chaqueta terminó mojada, yo no sé cómo aguantará 12 horas o 24 horas con ese traje”, continúa el reclamo.

NO HAY RESPIRADORES, NO HAY MÁSCARAS, NO HAY LENTES

“En la UCI se ha trasladado pacientes de la UCI Covid porque salieron con el hisopado negativo, pero ese hisopado fue previo a su estancia con los pacientes Covid positivo. Es muy probable que los que estamos acá salgamos positivo, gracias a Dios hoy y ayer se ha hecho prueba el personal y hemos dado negativo. No hay una buena planificación. Si el paciente sale de UCI Covid y sale negativo todavía sigue siendo sospechoso, debería tener un ambiente para que haga filtro. Ahorita no hay ... no hay respiradores, tenemos dos respiradores malogrados desde el año pasado, no los arreglan”, revela.

Al finalizar, el médico apunta: “Esa es la realidad de la parte operativa. No hay máscaras, no hay lentes, no hay personal. No hay especialistas. Mi preocupación es la de todos, eso es lo que estamos viviendo. Quisiera que se asuma esto porque el Covid ya está acá. Quisiera apelar, porque esto es preocupante”.

LA VERSIÓN DE ESSALUD

La Gerencia de la Red Prestacional Sabogal aseguró a Perú21 que el video es falso, ya que la red cuenta con un stock adecuado de insumos de protección para el personal asistencial y administrativo. “Este tipo de acciones malintencionadas desinforman y no contribuyen a la salud mental de los trabajadores y de la población general”; se indica.

“Ante la situación de emergencia sanitaria declarada por el gobierno debido a la pandemia por el coronavirus, la institución ha definido los lineamientos de abordaje de esta emergencia sanitaria sobre la base de la normativa del ministerio de salud. Finalmente, informamos que se continuará dotando con los insumos de protección a todo el personal asistencial, como siempre se les ha suministrado y garantizado”, señala la red de Sabogal ante este video difundido en la página de Facebook de los médicos del Sabogal.

El video se difundió la tarde de este viernes, y dos horas después de hacerse viral, y al llamado de Perú21, recién conseguimos una explicación a la denuncia.

Comunicado de Essalud

Este diario pudo conocer que EsSalud, tras tomar conocimiento del hecho, está trasladando material de urgencia al Sabogal.

LA VOZ DEL COLEGIO MÉDICO

Perú21 conversó con el doctor César Portella, miembro del Colegio Médico del Perú, quien aseguró que la situación en los hospitales es crítica. “Se necesitan equipos”; afirmó, tras señalar que al revisar el video han enviado una carta a EsSalud donde solicitan apoyo a todos los profesionales de salud.

“Al tomar conocimiento mandamos una carta a la presidenta de Essalud para que presente un informe sobre los kits de protección de los médicos. Hoy (viernes) lo hemos mandado. Los médicos están luchando por la vida de los pacientes, pero también están arriesgando su vida”, aseveró.

Para Portella, el comunicado de EsSalud no da respuesta a la situación real de las demandas de los médicos.

