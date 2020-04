La Quinta Fiscalía Provincial de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima, del Ministerio Público, logró ocho meses de prisión preventiva para Ricardo Marquez Michieli (75) por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio en agravio de Angie Jibaja Liza (39), tras los hechos de bala registrados la noche del pasado viernes en su departamento de Monterrico en Surco y en la Clínica San Pablo del mismo distrito. La medida fue ordenada por el 35 Juzgado Penal de Lima.

Ricardo Marquez Michieli permanece internado en la clínica, al igual que la modelo. Fuentes de Perú21 informaron a este diario que el agresor se encuentra en Cuidados Intermedios.

En pleno estado de emergencia, Jibaja y este sujeto estaban consumiendo licor. Cuando Angie comenzó a manipular su celular para comunicarse con algunos amigos, Marquez Michieli se puso histérico y disparó a Angie: “Yo pensé que todo era una broma hasta que disparó y me asusté. Podría haber hecho algo porque él sabe que yo entreno, pero en ese momento me preocupaba la vida de mi mejor amiga”, relató la testigo del hecho Lady Mejía.

Ya con Angie Jibaja herida, la mujer le pidió a Ricardo Márquez que no la deje morir. “Él me apuntó y yo le pedí por favor para ir al hospital y que no iba a decir nada, que diríamos que alguien entró a robar, pero que por favor no la mate”, explicó.

