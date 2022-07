Dos delincuentes asaltaron en segundos a un empresario y a su hijo en Villa El Salvador y les robaron S/ 30.000 que habían retirado de un banco. Los malhechores los encañonaron para arrebatarles el dinero.

Eran las tres de la tarde del miércoles pasado, cuando Walter Castillo y su hijo Walter Castillo Jr., acompañados por la secretaria de la empresa, llegaron a un local, situado en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Velasco Alvarado en Villa El Salvador.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes bajaron de un mototaxi e interceptaron a sus víctimas cuando iban a ingresar al local tras bajar de un vehículo.

“Uno trabaja duro para poder tener algo en la vida y vienen estos sujetos sin sentido alguno y te lo quitan. Lo más probable es que ya sabían que teníamos el dinero, salíamos de un banco, en realidad de dos bancos ”, dijo el hijo del empresario.

“Cuando bajo siento que uno de los delincuentes viene y me intercepta. Me apuntaron con la pistola. Me apuntaban, me decían ‘no te muevas’”, contó Walter Castillo padre.

De inmediato, uno de los hampones aborda a la secretaria mientras el hijo del empresario ya era encañado por el otro ladrón debido a que quería arrebatarle el morral donde estaban los S/ 30 mil.

“Atiné a dar el morral y me empezaron a rebuscar todo: billetera, celular y se llevaron todo lo que han podido. Se llevaron treinta mil soles que estaban en dólares”, dijo Walter Castillo Jr.

