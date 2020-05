UNMSM prestará 6 mil metros de sus terrenos en SJL para construir hospital de campaña a pacientes con COVID-19.

Solidarios. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó este viernes, por unanimidad, prestar 6 mil metros cuadrados de sus terrenos en el distrito de San Juan de Lurigancho con el fin de construir un hospital prefabricada para pacientes con COVID-19.

Gerardo Ronceros Medrano, decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, indicó que la utilización de este terreno, solicitado a préstamo por la Red Prestacional Almenara, a través de su gerente Jorge Amoros, permitirá edificar un hospital que atenderá a 400 pacientes en hospitalización por coronavirus.

“Es un hospital prefabricado que va a tener 400 camas y va a permitir mejorar el tratamiento e incorporar más camas para la lucha contra el coronavirus. Será para pacientes de condición moderada, que no necesiten cuidados intensivos; pero seguramente en algún momento, conforme la pandemia se vaya desarrollando, se podrá también comenzar a trabajar con pacientes que necesitan unidad de cuidados intensivos (UCI) o ventiladores”, indicó el doctor Ronceros a RTV Radio.

DIVERSAS ÁREAS PARA ATENCIÓN EXTERNA

Se explicó que en dicho espacio cedido, de los más de 30 000 m² que comprende el terreno en SJL, se incluirán diversas áreas que permitirían la atención externa de pacientes.

“Hay que comprender que existen consultas externas; por lo tanto, nosotros estimamos que puede atender una consulta externa de 100 o 200 pacientes diarios, pero eso ya depende de las características de la construcción y está en manos de seguridad social y sus autoridades”, señaló.

Para agilizar la construcción, se utilizará material prefabricado. ”El hospital en los terrenos de San Juan de Lurigancho no va a quedar ahí, ese espacio tiene otros proyectos, hay otras facultades que ya están ahí, entonces no se va a cambiar nada ni alterar lo que ya está descrito”, remarcó Ronceros Medrano.

