La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) rechazó las recientes declaraciones del docente de su institución Magno Santillana, quien cuestionó la vacunación contra el coronavirus (COVID-19) para enfrentar la pandemia en el país.

A través de un comunicado, la entidad recordó que la pandemia del COVID-19 ha ocasionado millones de muertes en el mundo y más de 200 mil decesos en el Perú, en estos 2 últimos años. Ante ello, precisaron que la vacunación contra el SARS-CoV-2 “ha permitido y viene permitiendo evitar miles de muertes”.

“Promoverla y defenderla debería ser una obligación de todos los profesionales de la salud que han adherido a la defensa de la salud como parte de su compromiso de vida. En tal sentido, las expresiones vertidas son estrictamente a título personal y no representan la opinión académica de la Facultad de Medicina”, se lee.

Asimismo, reiteraron su pleno compromiso y apoyo a las iniciativas que desde el Ministerio de Salud (Minsa) se vienen implementando para frenar los contagios de coronavirus a nivel nacional. Aunque señalaron que estas “se podrían mejorar en varios aspectos”.

“(...) Expresión de ello es la presencia de nuestros docentes, residentes e internos en los servicios de salud, debidamente vacunados, y asumiendo el compromiso que Carrión nos legó de luchar y defender la vida de los peruanos”, finaliza el pronunciamiento.

UNMSM se pronuncia ante las declaraciones recientes de un docente de su institución. Foto: UNMSM

Magno Santillana sobre vacunas contra el COVID-19

En entrevista a Canal N, el médico Santillana cuestionó las vacunas que se aplican en el país contra el coronavirus.

“En realidad no califican para ser vacunas para empezar. Para que puedan calificar para ser vacunas tienen que pasar todos los estudios que rigurosamente la ciencia establece para la calificación de una vacuna y salga al mercado como tal. Aquí por medidas de urgencia se ha autorizado el uso de estas inoculaciones que son experimentales. Eso lo dicen los propios fabricantes, la Pfizer lo dice”, señaló.

“Entonces no podemos hablar de vacunas, no podemos comparar la vacuna contra el Sarampión por ejemplo contra estas inoculaciones mal llamadas vacunas desde nuestro punto de vista. Además, está demostrado mediante microscopia electrónica que tienen componentes que no tiene por qué tener una supuesta vacuna. Tienen nanopartículas electromagnéticas, por ejemplo, se ha encontrado que tienen oxido de grafeno. En qué vacuna que se usa para los niños, yo soy pediatra, he trabajado 40 años con niños, se han encontrado sustancias de esta naturaleza, en ninguna”, aseveró.

