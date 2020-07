Rubén Velásquez Arbieto es un joven universitario que cursa el octavo ciclo de la carrera de Química en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y actualmente forma parte del equipo CrioProt, un sistema para la producción de una proteína anticongelante que permite disminuir los efectos de las heladas en los cultivos de los andes peruanos.

El estudiante de 21 años, quien en el 2016 fue beneficiado con una Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes, pudo desarrollar la proteína junto a sus compañeros de su alma mater y ahora esa iniciativa podría ser presentada en un prestigioso concurso internacional.

“Junto a mis compañeros universitarios hemos desarrollado este producto biológico que algunas plantas producen, no es químico, no hace daño”, sostuvo.

Con este trabajo de investigación “CrioProt” buscó hallar un gen de una planta resistente a las bajas temperaturas, como es la hierba Lolium perenne, una especie de césped del que extraen la proteína anticongelante. Tras ello, se logró identificar a la bacteria Pseudoalteromona nigrifaciens, de origen marino y de sencilla cultivación.

El universitario y sus compañeros pretenden participar en el prestigioso concurso internacional de ingeniería genética iGEM (International Genetically Engineered Machine) que convoca anualmente el Instituto Tecnológico de Masschussetts en los Estados Unidos.

Ellos han venido trabajando hace más de un año en la producción de la proteína anticongelante bajo el liderazgo de Jesús Durand, estudiante de Biología de la UPCH y está conformado por once investigadores de ciencias de la UPCH y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), apasionados por aportar al desarrollo del país.

Rubén Velásquez asegura que su padre siempre le inculcó la pasión por las matemáticas.

“Desde que tengo memoria mi papá siempre me enseñaba. Me motivaba a profundizar, a no conformarme. Me dejó su colección de tomos Baldor. ‘¿Acabaste tu tarea, pero puedes hacer algo más?’, manifestó.

