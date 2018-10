Universitaria que denunció acoso ahora recibe amenazas de muerte

Ahora ya no es solo acoso. Han aparecido nuevas evidencias que confirman que Daniela, la joven estudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega , también es amenazada de muerte por su acosador Joseph Padilla Matos, pese a que ya lo denunció hace casi una semana.

La joven continúa recibiendo constantemente mensajes de texto amenazantes.

“Oye, ¿a quién m… le has pedido permiso para salir con tus amigas ayer? ¡Ah!, si eres la c… Me llega que otro idiota te esté viendo, me sacas de quicio, maldita loca. Que me enteré que has hecho algo, te lincho y al próximo w… le parto la cabeza”, dice uno de los mensajes que recibió Daniela.

“Te odio, no sabes lo mucho que te detesto y te juro que te mataría con mis propias manos, maldita sea”, se lee en otro mensaje.

Incluso, en una llamada telefónica, ella le exige que deje de acosarla, a lo que él le responde: “Estoy alterado, tengo que cambiar, no te dejaré en paz”.

Daniela contó que ha decidido no cambiar el número de su teléfono celular, porque busca recolectar todas las pruebas posibles para poner en evidencia a su acosador ante las autoridades.

Se espera que la Fiscalía agilice las diligencias para poder confirmar una orden de detención preliminar contra Joseph Padilla Matos. La familia teme que la joven se atacada por el sujeto.



La familia de Joseph Padilla ha preferido no dar declaraciones.