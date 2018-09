Una joven universitaria ha denunciado a uno de sus compañeros de clase por acosarla constantemente y por intento de ultraje en el baño de su facultad. La denunciante agrega que también ha recibido amenazas de muerte.

Daniela y Joseph Padilla Matos se conocieron hace tres años en los pasillos de la facultad de ingeniería industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. No tenían una amistad cercana hasta hace un año, cuando ambos llevaron el curso de ingeniería de procesos en el mismo salón, informó el noticiero de ‘Latina’.

Según Daniela, en diciembre del año pasado, las atenciones de Joseph comenzaron a cambiar. Su comportamiento empezó a verse un poco más extraño.

“Cuando me quería acompañar al paradero se me acercaba demasiado, quería tocarme y no me agradaba eso. Un día me invita a salir, el 14 de febrero. Yo le explico que no quería tener nada con nadie”, contó la joven.

“En una llamada me dice que sí o sí yo iba a estar con él, porque la idea era de que él tenía que conquistarme como sea para que yo estuviera con él”, agregó.

Daniela creyó que ignorando los mensajes Joseph desistiría en su obsesión por buscarla. Lo bloqueó en las redes sociales y lo eliminó de su lista de contactos.

Sin embargo, los acosos enfermizos continuaban y el sujeto incluso iba a buscarla a su centro de trabajo. Ella no puede salir de su casa ni trabajar por temor a encontrarse con Padilla Matos.

Descargo

Una periodista intentó confrontar al acosador, quien solo atinó a decir: "Bueno, ella (Daniela) se alteró y no hice nada. Yo en verdad, no sé cómo fue su teoría, pero estoy de acuerdo con su manifestación, si tengo que afrontar algo, ok. En verdad quería que sea mi esposa y darle una buena familia".