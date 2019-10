La instancia encargada de la gestión de la calidad en la universidad no tiene una estructura organizacional definida ni cuenta con todo el personal a cargo requerido; además, sus instrumentos de gestión no están articulados entre sí.

La universidad no presentó planes de estudio para todos sus programas declarados y, en el caso de los planes que sí fueron remitidos, la información es inconsistente.

Durante el proceso, 82 documentos de planificación presentaron observaciones en su aprobación por autoridad competente; mientras que 22 no tuvieron documento de aprobación alguno, lo que evidencia desorden en la gestión institucional.

Algunos locales conducentes a grado académico no cumplen con lo establecido en la normativa vigente (Reglamento Nacional de Edificaciones), lo cual incide directamente en la seguridad del estudiante y en el uso que se hace de su infraestructura.

La universidad no ha demostrado la implementación y gestión de actividades de investigación planificadas: no hay evidencia de que sus proyectos de investigación 2019 hayan pasado por un proceso de selección para la adjudicación de financiamiento, aunque así lo establece su propia normativa; ni que se hayan ejecutado capacitaciones para los investigadores.

La universidad no pudo demostrar que cuenta con personal responsable para todas las instancias que conforman el órgano de investigación, como es el caso de la Unidad de Investigación Formativa y Capacitación, o que cumplan con todos los requerimientos establecidos por la universidad. Además, desde el 2017-I hasta el 2019-I los docentes han incumplido los criterios establecidos en su propia normativa para ser considerados docentes investigadores en la universidad.

La universidad no demuestra la culminación de la mayoría de sus proyectos de investigación para el periodo 2017-2019. Además, los únicos proyectos culminados en este periodo no cumplen con criterios de integridad científica. Asimismo, para el 2019-I no tiene docentes vinculados a la investigación que se encuentren ejecutando proyectos para la Universidad.