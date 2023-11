“No entendía lo que había pasado. Solo sabía que ese hombre me había hecho mucho daño. Quería llorar, quería gritar; mis manos empezaron a temblar, mis brazos, y no podía. No sabía cómo a una niña le podía pasar esto. Cómo a una niña le podían arrebatar sus alegrías, sus sueños de esa manera. Sentía asco, sentía culpa y hasta me quería matar. Pero no podía. Solo callé. Ya no sé si fue por miedo o por amor, pero callé. Sus amenazas me perseguían a donde iba, todo el tiempo. Era 2002″.

Siempre se dice que la realidad supera a la ficción. Y, en muchos casos, esa premisa es cierta. El texto que antecede a este párrafo es parte de una dramatización con la que Unicef presentó las terribles cifras de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes registradas en nuestro país entre los años 2017 y 2022. En el caso descrito, el agresor era la pareja de la mamá de la víctima, que fue atacada cuando solo tenía 9 años. Se trata de una situación que es más común de lo que se cree.

AGRESOR ESTÁ CERCA

Entre 2017 y 2022 se reportaron 74,413 casos de violencia sexual —violaciones sexuales, tocamientos indebidos, acoso sexual en espacios públicos, hostigamiento sexual, pornografía, etcétera— cometidos contra menores; es decir, 34 al día, según información proporcionada por los Centros de Emergencia Mujer (CEM). La mayor parte de víctimas —93%— son mujeres. Además, en el mismo periodo, hubo 32,131 violaciones sexuales a niñas, niños y adolescentes.

Del mismo modo, se reveló que en siete de cada diez casos de violencia sexual el agresor es una persona cercana a la niña, niño o adolescente y en el 99% son hombres. Esta familiaridad explicaría los sentimientos confusos que generan estos casos, que van desde el afecto hasta el miedo al abusador, reveló Unicef, que acotó que, de acuerdo con diversos estudios, las mujeres con antecedentes de violencia sexual en la infancia o en la adolescencia tienen 3.4 veces más probabilidades de sufrir nuevos abusos sexuales y físicos durante su vida.

“Entre todas las formas de violencia que afectan a niñas y niños, es la violencia sexual la más común”, dijo Javier Álvarez, representante de Unicef en Perú. “Estamos ante una situación que, si bien es sangrante, y nos cueste hablar de ello, tenemos que Quitarnos la Venda, como es el nombre de la campaña”, destacó.

GRAVES SECUELAS

Afirmó que el impacto que genera entre las víctimas es baja autoestima, depresión y comportamientos suicidas. “Hay un aumento de comportamientos suicidas entre los adolescentes que, en muchos casos, esconden detrás una violación sexual. Tenemos efectos en las trayectorias educativas, ausentismo escolar, problemas de concentración, falta de aprendizaje, aislamiento”, aseveró.

Mencionó que, en varias ocasiones, las familias de los menores ultrajados, para salir de esta situación, llegan a un acuerdo con la otra familia y hacen que la niña se case con el perpetrador, creando un círculo de violencia continua. “Hay muchos efectos que, como país, nos tenemos que plantear. El costo de la violencia sexual en el PIB, por pérdida de productividad, ha llegado a suponer 3.7 del PIB, unos S/22 mil millones en 2022″, alertó.

Sostuvo que, para Unicef, la violencia sexual es una de las cinco prioridades. “Iremos trabajando con el Ejecutivo, con el Legislativo, con la sociedad civil para crear estrategias de intervención para que los funcionarios, los maestros, sepan identificar y se Quiten la Venda frente a estos casos. Seguiremos trabajando igual que trabajamos en educación, en protección, en nutrición, en salud, en políticas públicas. Estamos 365 días trabajando para que no haya más violencia sexual en el Perú”, recalcó.

TIENE QUE SER VISIBILIZARSE

Enfatizó que es necesario hacer visible este daño que, muchas veces, es irreparable y genera gran impacto en el desarrollo de la niña, del niño y del adolescente. “Va en ellos el bienestar del país; va en ellos el futuro de muchas familias; va en ellos la inclusión social; va en ellos el desarrollo integral del Perú”, puntualizó.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, enfatizó que, actualmente, el rostro de una mujer violada en nuestro país es el de una adolescente. Enfatizó, asimismo, que su sector no cuenta con presupuesto para hacer campañas sostenidas en medios de comunicación.

DATOS

Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre, Unicef ha lanzado, por segundo año consecutivo, la campaña Quitémonos La Venda.

Los que quieran unirse a esta iniciativa, pueden compartir el contenido #QuitémonosLaVenda de las redes sociales de UNICEF (@unicefperu).

Del mismo modo, puede colaborar con las acciones que realiza dicha institución ingresando a la web unicef.pe.

También se llevará a cabo la gran caminata #QuitémonosLaVenda el próximo domingo 19 de noviembre. La concentración es a las 10:00 horas en el Paseo de los Héroes Navales.