Marchan por un país donde los niños no sean víctimas de violencia

Lima fue el escenario de la caminata por la no violencia contra la niñez. Esta actividad cuyos lemas fueron "corre por pasión, no por temor”; “Patea para golear, no para golpear”, y “Grita para alentar, no para atacar” se desarrolló por las principales calles de la ciudad.

El alcalde Jorge Muñoz; el presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus y la Representante de UNICEF, Ana de Mendoza se sumaron a la actividad que forma parte de la campaña que busca fomentar el deporte para promover el compromiso ciudadano por una sociedad en la que niñas, niños y adolescentes puedan crecer y vivir sin violencia.



“Somos la capital de los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Todos hemos sido testigos que el deporte une, alienta, crea lazos. Frente a ello la violencia no tiene espacio y ese es el legado social que nos deja Lima 2019. Hacer de nuestra ciudad un lugar cada vez más justo que pueda ser disfrutado por todos como lo merecemos, sin ningún tipo de violencia sobre todo hacia nuestros niños y adolescentes”, sostuvo Muñoz.

Ana de Mendoza, representante de UNICEF, recordó que “el deporte moviliza multitudes, pero además desarrolla en quienes lo practican habilidades blandas, claves para la prevención de la violencia".

En este recorrido participaron los niños, niñas y adolescentes de diferentes organizaciones ligadas a Unicef y todos los asistentes firmaron una camiseta peruana gigante a manera de compromiso con esta causa.