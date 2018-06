Llena de sueños y aspiraciones, Eyvi Ágreda llegó a Lima procedente de su natal Cajamarca. Trabaja en un 'service', estudiaba Administración de Negocios y deseaba apoyar a sus padres.

Aquellas ilusiones se truncaron el pasado 24 de abril cuando su agresor, Javier Hualpa Vacas , la quemó viva en un bus de transporte público, en Miraflores.

Hoy no pudo más y falleció debido a una infección generalizada y varias operaciones en sus últimos 38 días. ¿Pero cómo transcurrieron los episodios finales en la existencia de la joven de 22 años víctima de feminicidio cuya muerte conmocionó al Perú?

Vea también Velarán cuerpo de Eyvi Ágreda en Los Olivos [VIDEO]

Según contó su hermano a Canal N, Eyvi Ágreda quería vivir y salir adelante pese a su difícil circunstancia.

"Hace 18 días, conversé con ella. Me preguntaba cómo estaba quedando su cara y yo le dije que normal , no te preocupes, trata de ser fuerte y salir adelante. Todos te queremos y estaremos a tu lado. Los doctores están haciendo lo posible para que te recuperes pronto y vuelvas a nuestro lado. 'Ya hermano, ojalá me recupere pronto', me decía" , señaló James Ágreda a Canal N.

Vea también Esta es la pena que recibiría Carlos Hualpa, criminal confeso de Eyvi Ágreda

"Ella siempre manifestaba: 'quiero estudiar y ser profesional para apoyar a mis papás'", agregó.

"SE DEPRIMIÓ Y SE TUVO QUE IR"



Ágreda reconoció a las autoridades por su solidaridad para con su hermana. "Ella ya no se pudo salvar, pero hay más personas que necesitan el apoyo de las autoridades y del pueblo", señaló Ágreda.

"Los últimos 18 días, los médicos la sedaron ya que la infección generalizada de la que era víctima estaba avanzando . Aquella bacteria estaba en sus heridas y sus doctores trataban de mantenerla (con vida). Sin embargo, el hombre no es perfecto... su condición siguió, la deprimió y mi hermana se tuvo que ir" , indicó al borde del llanto.