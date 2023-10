El martes por la tarde la comunidad estudiantil quedó conmocionada por el incidente en la Universidad de Lima: un joven estudiante cayó desde el quinto piso de dicha casa de estudios.

En redes sociales comenzaron a compartir imágenes de los momentos previos y posteriores al accidente, videos y fotos terribles que mostraron una escena cruda que remeció a más de uno, sin embargo, una jovencita aprovechó el momento para lanzar burlas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la joven identificada como Alejandra Tello, estudiante de la Universidad del Pacífico, se burló de lo ocurrido.

Entonces, las redes respondieron. Una ola de críticas obligó, primero, que cierre sus redes, y luego que se disculpe por sus palabras.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo expresado en un video que compartí (...) No fui sensible con lo ocurrido y no medí el impacto de mis palabras”.

Además, la joven dijo que entiende el “repudio de las personas” y expresó que su accionar no tiene justificación.

“Me siento avergonzada por haber dicho lo que dije en el video y reconozco mi error. Pido disculpas al joven, a su familia y al público”.

Joven se disculpó tras polémicas declaraciones.

Asimismo, la Universidad del Pacífico compartió un comunicado donde anuncia acciones disciplinarias tras los comentarios de la joven.

“De manera inmediata iniciaremos las acciones disciplinarias pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Buena Conducta de los Estudiantes y la normativa aplicable. En nuestra casa de estudios, nos esforzamos por promover un ambiente de respeto, empatía y solidaridad entre todos los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general”, se lee en el comunicado.