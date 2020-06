Durante la misa realizada este domingo en la Catedral de Lima ocurrió un hecho que indignó a muchas personas, pues en redes se viralizó un tuit que muestra la exposición de una imagen que no tenía nada de que ver con el evento. Lo que ocurrió es que entre las fotografías entregadas por los familiares de las víctimas mortales del nuevo coronavirus (COVID-19) se filtró una imagen que corresponde a un actor muy conocido en el mundo de la pornografía.

Se trata de Jordi ENP, un personaje que es muy famoso entre las películas para adultos en España. El incidente no fue pasado por alto pues la misa fue hecha en honor los que fallecieron por el COVID-19 en nuestro país. Lo ocurrido no empaña el conmovedor homenaje a nuestros hermanos que no sobrevivieron a la pandemia.

Un usuario pudo darse cuenta de que la imagen no correspondía a las personas fallecidas al ver las fotos que el Arzobispado de Lima difundió en Twitter. Lo sucedido se hizo viral de inmediato, e incluso etiquetaron a Jordi, conocido como ‘El Niño Polla’.

En la foto, Jordi ENP, luce vestido de doctor y aparentemente fue una escena para las producciones en las que participa. La imagen del actor se lucía en la pared de la basílica de la Catedral de Lima, al lado de la de los peruanos que fallecieron por el mortal virus.

La broma resulta indignante. El Arzobispado tuvo el noble gesto de pedir a las familias de las víctimas fotos de sus seres queridos. Al parecer, alguien decidió pasarse de ‘listo’ con esta imagen.

Así amaneció la Basílica Catedral de Lima, revestida con las más de 5 mil intenciones que hemos recibido. En la Solemnidad del Corpus Christi nos unimos en una sola voz para orar por nuestros muertos, honrar su memoria y agradecer las huellas que dejaron en nuestras vidas. pic.twitter.com/aBtwhQE16A — Arzobispado de Lima (@arzlima) June 14, 2020

VIDEO RECOMENDADO