Jaqueline Martinez, reportera de ATV noticias, denuncia agresión de su pareja

"Siempre se ha mostrado como un tipo bonachón y apacible...pero es porque no conocen la furia de sus manos ni el odio en sus palabras. No puede calmar su ansiedad"

"El maquillaje, una vez más, camuflará la hinchazón de mi rostro. Esta vez, no me quedé de brazos cruzados y registrar una agresión mutua, no describe la realidad de las cosas ni otorgara justicia. Se lo que se viene, pero la verdad, estoy cansada para responder ataques".

Fueron dos tweets que Jacqueline Martinez, la reportera de ATV, publicó en su red social el día lunes 22. De esta manera, sin poder ocultar la violencia, la periodista denunció a su pareja Enrique Emilio Díaz Chávez.

Primer tweet de Jaqueline Martinez. (Twitter)

Segundo tweet de Jaqueline Martinez denunciando agresión. (Twitter)

Ante esta valiente acción, Martinez recibió apoyo de sus seguidores, colegas e instituciones. Periodistas como Lorena Álvarez y Milagros Leiva respondieron al tweet de la periodista, mostrando su soporte.

Tweet de apoyo de Milagros Leiva. (Twitter)

Tweet de apoyo de Lorena Alvarez. (Twitter)

Del mismo modo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respondió ante la denuncia. Además, el Ministerio Público abrió investigación de oficio contra el presunto agresor, Enrique Díaz.

Tweet de apoyo del ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Twitter)

Fiscalía abrió investigación contra Emilio Díaz Chávez.

Por otro lado, Emilio Díaz Chavez, quien fue denunciado por su pareja, también hizo su descargo por Twitter contando su 'verdad' pidió disculpas a su familia por el caso.