Una joven turista alemana, que prefirió no identificarse, denunció que un soldado del Ejército la golpeó e intento violarla en Miraflores . Ella sentó la denuncia en la comisaria de ese distrito.

José Cabrera Mariche, soldado del servicio militar voluntario, intento besarla a la fuerza y como la joven se negó la golpeó.

“Me forzó a besarlo, pero yo no quería, me tiró al suelo, me golpeó, le pedí que parara y no quiso. Me sacó la ropa y me golpeó muy feo aquí (señala su rodilla), me sacó sangre”, indicó la joven de 19 años. El caso fue difundido en el programa 90 Matinal.

La turista indicó que tuvo que esperar en la Divpol Sur 1 —comisaría PNP de Miraflores— más de siete horas para pasar por un médico legista. Agregó que tuvo que pedir apoyo a la representante de la embajada de Alemania para que su caso pueda ser atendido.

Tras la denuncia y mediante un comunicado, publicado en Twitter, el Ejercito informó que José Cabrera Mariche fue expulsado de esa institución castrense y puesto a disposición de la Policía Nacional.

Pese al pronunciamiento del Ejercito, la ciudadana alemana teme que el caso quede impune. En tanto, Cabrera Mariche fue trasladado a la Novena Fiscalía de Miraflores.