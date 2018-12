Una vez más utilizamos la creatividad para el mal. Los comerciantes en Año Nuevo aprovechan para inventar una infinidad de productos, y las prendas íntimas amarillas ya son un clásico. En los últimos días, unos calzones con la típica frase venezolana "a la orden, mi chamo" se han vuelto populares, pero no por su graciosa originalidad, sino por los mensajes xenófobos y machistas que ocultan.

Perú21 conversó con la periodista venezolana Vanessa Rolfini, quien radica en Lima desde hace tres años y que publicó en Facebook un mensaje totalmente indignada por lo sucedido.

"¿Acaso esto no es violencia contra la mujer?, ¿Qué necesidad hay de insultar a todo un pueblo de esta manera? Esto es además de xenofóbico, es violencia de género", dice parte del texto que compartió para todos sus contactos. Y es que la frase "a la orden" se ubica justo en la zona que cubre la vagina de la mujer, ocultando una propuesta sumisa ante el hombre y, además, utilizando de manera sarcástica la conocida expresión venezolana.

AGRADECIDA CON EL PERÚ

Rolfini ha recorrido medio Perú escribiendo sobre gastronomía. Trabaja en 'Nuevo Mundo Viajes', y redacta en 'Ruta Golosa' y 'El Trinche'.

Ella aclara que es "la minoría" la que tiene gestos como este, porque, en su estadía en la capital, ha recogido lo mejor de las personas que tratado: "Yo siempre me he sentido bien, me he sentido querida".

Pero se encuentra sumamente preocupada por la situación que vive nuestro país con la violencia de género. Una frase como esta solo refleja el pensamiento colectivo de una gran mayoría que se intenta erradicar. "Perú ha hecho grandes esfuerzos por combatir la violencia de género. Esto no deja de ser un retroceso, porque peruanas o venezolanas, todas somos mujeres", asegura.

SACA CARA POR SU PAÍS

Vanessa Rolfin i acepta que los peruanos puedan haberse sentido "incómodos" por los miles de venezolanos que han llegado escapando de la crisis. Aunque niega, tajantemente, que todos provengan de un sector marginal, y que, en realidad, pueden aportar muchísimo gracias a su preparación.

"Creo que es una lástima que pasen cosas como estas. Por otra parte, hay gente que viene muy preparada que lo que quiere hacer es trabajar y hacerlo bien", afirma Rolfini.

MENSAJES OCULTOS

Rolfini revela lo que realmente significa colocar la frase "a la orden, mi chamo" en una prenda íntima femenina. Para la periodista, detrás de esta aparente "criollada" de Año Nuevo, están ocultos discursos xenofóbicos y machistas.

"Hay cosas con las que no se juega, y esta es una. Debajo de este mensaje subyacen muchas cosas, como violencia de género y de xenofobia", dice Vanessa.

"Quien compra esto, apoya este mensaje, es cómplice. Poner eso denigra a cualquier mujer. Hoy pueden ser venezolanas, pero mañana colombianas, rusas, chinas. Yo no creo que a una peruana le guste usar una tanda así", afirma.

Además, explica que la popular frase "a la orden", tiene una connotación de respeto y solidaridad, más no de sumisión. "Para nosotros es como decir: '¿se te ofrece una cosa?', o si estás bien".

Como buena venezolana, orgullosa de sus orígenes, Vanessa Rolfini se despide de la entrevista con un "a la orden".