Una mujer que intentó meter seis baterías de teléfono celular, camufladas en las suelas de sus sandalias al penal El Milagro de Trujillo, fue intervenida por agentes del INPE. Se trata de la conviviente de un miembro de la organización Criminal ‘La Jauría’, que purga condena por el delito de extorsión agravada.

El personal penitenciario notó que los zapatos de Yudi Natali Sánchez Huamanquispe habían sido manipulados, por lo que decidió pasarlos por la máquina de Rayos X y se apreció y que contenía los dispositivos.

"A mí me han dado las sandalias, una señora me las alquiló afuera. No sé cómo se llama", aseguró Sánchez, quien fue detenida el último sábado durante el día de visita.

El 18 de abril pasado, Roxana Meléndez Ubillús pretendió ingresar 320 gramos de marihuana y casi un kilo y medio de pasta básica de cocaína en 73 suelas de calzado. La droga iba a ser entregada a un reo del taller de zapatería del presidio.