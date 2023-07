En una ciudad como la nuestra, con más de diez millones de personas y con una severa congestión vehicular, resulta fundamental la movilización en transporte público con el fin de guardar tiempo y dinero. Conoce las rutas de las opciones disponibles para Lima y Callao, reconocidas por la ATU.

El Metropolitano ofrece dos servicios: troncal y alimentadores. El primero pasa por 11 distritos: Independencia (estación Naranjal), San Martín de Porres, Rímac, Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Lince, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos (estación Matellini).

La troncal va por una vía exclusiva y cuesta S/3.20. Tiene distintas líneas según el día, entre expresos y/o regulares, e incluso cuenta con un servicio Lechucero con el mismo precio de jueves a sábado, de 11:30 de la noche a 4 de la madrugada.

En cuanto a los alimentadores, son buses que van por vías no exclusivas y tienen la finalidad de acercar a los ciudadanos del Metropolitano desde distintos puntos de la ciudad para conectar con la troncal y viceversa, según Andina.

Los alimentadores con rutas largas incluyen los paraderos de Ensenada, Puente Piedra, Trapiche, Villa El Salvador, Milagro de Jesús, Collique, Carabayllo, Tungasuca y Santo Domingo. El precio es S/1.50.

Los de rutas cortas cuestan S/1.00 y pasan por los paraderos de Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaunde, América, Cedros de Villa y Próceres.

Corredores complementarios

El corredor rojo tiene una tarifa general de S/2.20 y los estudiantes pagan S/1.10. Tiene 4 líneas: 201 (óvalo de La Perla-Ate), 204 (Pachacámac-San Miguel), 206 (San Miguel-La Molina) y 209 (San Miguel-Ate). Los horarios son de 5 am a 11 pm de lunes a sábado, y domingo hasta las 10:30 pm.

El servicio es de lunes a domingo desde las 5 am. (Foto: Corredor Rojo)

La tarifa del corredor amarillo es de S/2.50 y estudiante S/1.25. Este servicio tiene dos líneas: 101 (Canta Callao-Parque Zonal Huáscar) que atiende todos los días de 5 am a 11 pm en sentido de sur a norte y de 5 am a 9 pm de norte a sur; y la línea 107 (av. A en SMP-Javier Prado en Surco). Su horario es lunes a domingo de 6 am a 10 pm.

(Foto: corredoramarillo.pe)

El corredor azul tiene una tarifa general de S/2.30 y los estudiantes pagan S/1.15. Tiene 4 líneas: 301 (de Barranco al Rímac), 302 y 303 (van de Rímac a Miraflores) y 306 (Rímac-San Isidro). Todas las líneas van de ida y vuelta.

(Foto: Corredor Azul)

La tarifa del corredor morado es de S/2.20 y estudiante S/1.10. Este servicio tiene dos líneas: 404 (SJL-Magdalena del Mar), 405 y 409 (SJL-San Isidro), 412 (SJL-Cercado de Lima) y SE-02 (SJL-Acho).

(Foto: Corredor Morado)

Recargas

La tarjeta Lima Pass y la del Metropolitano sirven para utilizar este servicio (Metropolitano), los alimentadores y los corredores complementarios.

Para recargarla, existen más de mil 200 puntos autorizados en todo Lima y Callao, según la ATU. Están distribuidas en farmacias, bodegas, tiendas Tambo, centros comerciales, ferreterías, entre otros negocios. Empero, la atención va de acuerdo a sus propios horarios.

También se puede poner saldo a las tarjetas en ciertos paraderos en distritos como el Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, Santa Anita, Villa El Salvador, Chorrillos, San Miguel, Miraflores, Magdalena, etc.





