El emprendimiento forma parte del ADN de las mujeres. No hay rubro en el que no estén presentes. En ese marco, no faltan quienes han encontrado una oportunidad de abrirse mercado a través de la adquisición de créditos vehiculares. En el 2021, las mujeres ya superaban el 50% de los créditos otorgados por Acceso Crediticio, destacando cada vez más su crecimiento en el rubro.

Conscientes de ello, y como parte de sus programas de inversión sostenible, desde Acceso se han impulsado acciones de apoyo a sectores vulnerables, como el rubro femenino, que se abre paso en el campo empresarial, considerándolas como clientes que tienen buen comportamiento financiero y además que guardan un cuidado especial con sus herramientas de trabajo.

“Nos dimos cuenta de que hay un mercado amplio, el perfil de la mujer tiene un apetito de riesgo bastante bueno y decidimos crear dos créditos: El Crédito Taxista y el Crédito de Mujer Emprendedora, en donde le damos la oportunidad a mujeres que tienen empresas, negocios o que sencillamente quieren taxear durante el día y tener ingresos adicionales para el hogar”, comenta Lorena Ferreyros, subgerente de Gestión Ambiental, Social y Gobierno Corporativo de Acceso Crediticio.

A través de estas iniciativas, se les brinda las facilidades y el seguimiento correspondiente para que este sector tenga un respaldo financiero y, además, cuente con las herramientas y los canales adecuados para su desarrollo.

Parte de estas acciones que se han impulsado a favor del sector femenino es el proyecto “Guerreras al volante”, que busca brindarle mayor presencia a la mujer en el mundo de la movilidad, que está liderado por el sector masculino.

“Además de la inclusión de la mujer, de romper ese estigma, ese límite que había en relación con este oficio (de transporte), vamos a tener la oportunidad de colaborar con el medio ambiente produciendo menos tóxicos con estos vehículos y esto es algo maravilloso. Cuando mis clientes se dan cuenta de que manejamos estos vehículos, están satisfechos porque están pagando un servicio para ayudar a una mujer para que se reinserte al mundo laboral. Están apoyando el proyecto y, además, al planeta. Constantemente me felicitan, sobre todo mujeres, me dicen que se sienten identificadas.”, señala Margarita Reyes, conductora y ama de casa.

Un proyecto de triple impacto, pues está dirigido a mujeres peruanas y migrantes que desean tener un ingreso adicional en el hogar haciendo movilidad en autos eléctricos y GNV, para incentivar este servicio que contribuye a la sociedad por su baja nocividad con el medio ambiente.

