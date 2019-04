MTC se pronuncia sobre habilitación del terminal local donde se incendió un bus | VIDEO

Esta tarde el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, se pronunció sobre habilitación del terminal local donde se incendió un bus interprovincial el pasado domingo y fallecieron 17 personas en San Martín de Porres .

" Nosotros no autorizamos a que funcione un terminal. Lo que nosotros emitimos fue un registro que indica que la empresa ha iniciado un trámite. Ellos van a la municipalidad para solicitar la licencia de funcionamiento. Paralelamente, mientras ellos solicitan, nosotros hacemos una fiscalización posterior respecto a la prescripción, pero eso no les autoriza a funcionar", sentenció el viceministro mediante una conferencia de prensa.

Estremadoyro indicó que en el plazo inmediato el MTC está buscando modificar "un Decreto que permita hacer una verificación de una manera previa, y que no solo sea un registro, sino que tenga una característica de poder intervenir antes de emitir un documento".

" Esa modificación la queremos hacer mediante un Decreto dentro del Reglamento Nacional de Administración de Transporte lo antes posible", mencionó.

Cabe mencionar que el local no operaba formalmente como terminal porque no contaba con licencia municipal de funcionamiento. El alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, sentenció que el 22 de marzo pasado rechazaron dar el permiso por no cumplir con las condiciones de un terminal terrestre.

El local fue cerrado temporalmente por la municipalidad del distrito el 21 de febrero pasado, luego de que constataran que allí vendían combustible de manera ilegal.

Entre tanto, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso citó para este viernes 5 de abril al ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, para que informe sobre la autorización del funcionamiento al ex terminal de Fiori.

La noche del último domingo, un bus de la empresa ‘Sajy Bus’ se incendió en un terminal informal ubicado en el cruce de la avenida Tomás Valle y la calle Marco Polo, en San Martín de Porres. El vehículo iba a partir con dirección a Chiclayo.