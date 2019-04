Sobreviviente de la tragedia en ex terminal de Fiori: 'Tiré a mi mujer por las escaleras' [VIDEO]

David Huilca es uno de los sobrevivientes en la tragedia en el ex terminal de Fiori . Este lunes por la mañana acudió al lugar de los hechos, en el distrito de San Martín de Porres , para rendir su testimonio.

Huilca contó que se encontraba sentado en la zona panorámica del ómnibus de la empresa Sajy Bus, en "los asientos 1 y 2" de la parte delantera. Debido a su ubicación, pudo salir con rapidez del incendio.

En conversación con Canal N, narró detalles de los terribles sucesos de la noche de este último domingo. "Aproximadamente a las siete y media que iba a salir el ómnibus, y en la parte posterior, cuando vimos atrás, puro humo se hizo el ómnibus . La gente empezó a gritar y salir corriendo, pero otros se cayeron. La gente que se cayó no dejaba pasar a la gente y se hizo un tumulto", mencionó confirmando que el siniestro se originó en la parte posterior del vehículo.

"Yo lo que hice es agarrar a mi mujer y tirarla por la escalera, todos se tiraban por la escalera, a una niña también la tiraron por la escalera. Antes de que el bus partiera olía a gasolina, y a los 30 segundos empezó el incendio", agregó David Huilca.

Según detalló, todos los pasajeros se encontraban a la espera de que el bus saliera del terminal informal. "Ya iba a partir [el bus]. Ya habían subido todos, estaban en sus asientos. Las puertas estaban abiertas, verificando que todos estén en sus asientos", refirió.

"El humo se expandió por todo el segundo piso. Algunos quisieron salir pero cayeron desmayados. No me percaté, porque yo estaba adelante. He vuelto a nacer", concluyó el sobreviviente de la tragedia donde murieron 17 personas y siete resultaron heridas.

Sobreviviente del incendio de bus interprovincial se pronuncia. (Canal N)

Hasta ahora, los peritos de la Policía se encuentra recabando detalles de las razones que originaron el incendio. Por otro lado, Indecopi anunció que abrirá una sanción a la empresa Sajy Bus.

