Tragedia en ex terminal Fiori: Olor a gasolina alertó a pasajeros para bajar de bus [VIDEOS]

Tras la tragedia en el bus interprovincial de Sajy Bus que partiría a Chiclayo, algunos pasajeros indicaron que percibieron un fuerte olor a gasolina cuando abordaban el bus, situación que los alertó y decidieron bajar del vehículo.

Dos testimonios similares se registraron cuando el bus ya se encontraba reducido a cenizas. Por un lado, una pasajera que bajó del bus indicó para la página de Facebook Alerta Perú que salió del bus para dirigirse al baño y cuando regresó percibió el olor penetrante de la gasolina. "El bus estaba lleno y todo ha sido muy rápido. En la parte de atrás habían niños y ancianos", declaró.

Desde la página de Facebook de Alerta Perú, algunos seguidores, comentaron el video testimonio y pidieron que se investigue a fondo la causa del incendio.

Sumado a ese testimonio, un pasajero que bajó para alertar al chofer del olor a gasolina en la parte trasera del segundo piso del bus, señaló para Latina que "algo olía mal, un fuerte olor a terokal. Por eso bajé rápido del bus para avisar pero el chofer no me hacía caso. Quise volver a entrar pero no pude porque todos se amontonaron en la escalera. El fuego rápido se prendió", relató.