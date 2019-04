Tragedia en ex terminal de Fiori: Dueño de estación niega responsabilidad en incendio del bus

Pastor Flores, propietario de la empresa Flores, manifestó que el bus de Sajy, cuyo incendio causó la muerte de 17 personas , no partió del terminal Marco Polo, del cual es propietario.

Dijo a “Canal N” que hace meses, la Municipalidad de San Martín había clausurado el terminal, debido a que los 35 cesionarios no tenían licencia.

Sin embargo, explicó que de acuerdo a un Decreto Supremo, cuando la empresa principal, que es Flores, tiene el permiso correspondiente, los cesionarios, como Sajy, no tienen que pedirlo.

Indicó que pudo conversar con las autoridades del municipio y ellos aceptaron sus argumentos, por lo que procedieron a abrir el terminal luego de un mes, específicamente el 11 de marzo.

“Tuve la oportunidad de conversar con el alcalde y su asesor, le expliqué el caso de este Decreto Supremo que ellos no conocían y me aceptó. Al mes, abrió mi terminal y comienzo a operar (solo Flores), pero los cesionarios no podían”, manifestó.

Dijo que cuenta con la licencia de funcionamiento y los documentos vigentes, pero aun así la única empresa que podía operar era Flores.

“Si (el bus de Sajy) hubiera salido de este terminal, no habría pasado lo que ocurrió”, aseveró.

Cabe recordar que el incendio del bus interprovincial de la empresa Sajybus, con la placa C4L-966, que cubría la ruta de Lima a Chiclayo, sucedió aproximadamente a las 19:40 horas del domingo.

En un inicio se reportaron al menos 20 muertos; sin embargo, los Bomberos esta mañana confirmaron que la cifra de fallecidos es de 17. Las víctimas son ocho adultos hombres, cinco mujeres y cuatro menores de edad. Los heridos han sido trasladados a la clínica Jesús del Norte y al Hospital Cayetano Heredia.