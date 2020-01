El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que dicte 9 meses de prisión preventiva contra Luis Palomino Guzmán, el chofer del camión cisterna que originó una deflagración e incendio por una fuga de gas licuado de petróleo (GLP) en Villa El Salvador (VES).

Según informó El Comercio, la fiscal provincial de Turno Permanente de Lima Sur, Silvia Osorio Ruiz, fue la que formalizó denuncia penal y pidió que se aplique la medida contra el chofer.

De acuerdo al mismo diario, el conductor de 72 años fue trasladado al Juzgado de Turno de Lima Sur y será investigado por el delito de homicidio culposo.

Cabe indicar que Palomino Guzmán fue trasladado a la clínica Tu Salud, donde informaron que “se encuentra hemodinámicamente estable” tras el accidente que deja, hasta el momento, 14 muertos y más de 40 heridos.

“Las llantas delanteras bajaron, luego las llantas traseras, ahí reventó la tapa del tanque de la cisterna y sale todo el gas… Yo no podía ni ver, el gas me quemaba", narró el chofer del camión a los medios el pasado 24 de enero.

“Yo absorbí todo el gas, me sentía mal. Luego tomé un mototaxi porque me sentía mal, yo traté de llamar a los bomberos, mi celular se quedó dentro del camión, no podía ni ver porque todo estaba lleno de gas, paré a un señor y le dije que me preste su celular”, continuó.