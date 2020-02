Fotos: Raquel Afa

Horas después del incendio de un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) en Villa El Salvador nadie imaginaba la magnitud de la tragedia que, hasta el momento, ha costado la vida a 23 personas. Pierina Grados, veterinaria de Pet Center de Chorrillos, acudió al lugar, donde todo era polvo, confusión y dolor. Ella y otros veterinarios rescataron a algunas mascotas que deambulaban aturdidas, y en algunos casos heridas. Estos pequeños también habían sido atrapados por el infierno. Era la mañana del 23 de enero.

Pierina regresó a la veterinaria con una pequeña perrita que tenía todo el cuerpo quemado. Se llamaría en ese instante ‘Mila’, porque era un milagro, lo dijo una vecina. También salvó a Lucas, un perro de más de diez años, que había inhalado humos tóxicos, sufría anemia y parecía a punto de desplomarse. El 25 de enero, dos días después de la desgracia, Pet Center instaló una carpa en Villa El Salvador para asistir a las mascotas. Rescataron a dos que estaban en muy mal estado: una gata con las orejas, los bigotes y partes del lomo quemado; y un perro con el ojo desprendiéndose, y cojeando.

Las imágenes que Pierina me pasó entonces eran tristísimas. Luego nos enteraríamos que Mila, la perrita, se llama en verdad ‘Sharlotte’, y que su dueña Carola Rivero Segovia, de 20 años, lucha por su vida en el hospital Arzobispo Loayza. Janett Segovia Calderón, mamá de Carola, murió en el hospital Hipólito Unanue. Tenía 39 años. Otros familiares de los Segovia están repartidos en los hospitales de la ciudad. “Un familiar nos contó lo que había pasado, es terrible”.

La pequeña ‘Sharlotte’, de unos cinco años, tenía un cachorro, del que nadie da cuenta. No se sabe si fue recogido por alguien, si murió en el incendio o si se perdió. El cuerpo de la perrita tiene quemaduras que hasta ahora no sanan. Ha recibido la mejor atención, y ya come. “No le gusta las galletas, descubrimos que quería comida casera, así que fuimos a comprarle menú a la esquina”, cuenta Pierina, mientras la carga. El restaurante que le vendía el menú, donde Pierina pedía patitas, y menudencias en especial (porque eso le gusta a ‘Sharlotte’, decidió apoyar con la alimentación de la perrita.

El estado de ‘Sharlotte’ es de cuidado. Será sometida a una intervención para tratar sus heridas, y más adelante tendrá que perder el ojo izquierdo, pues el incendio afectó su córnea y el daño es irreversible. Mientras tanto, es la engreída de Pet Center Chorrillos.

CAT BABY SHOWER

Diva es una gata atrigada gris que se ha ganado el corazón de los veterinarios de Pet Center. El nombre se lo puso Pierina. Tiene las orejas y los bigotes quemados. Y su pelaje tiene las huellas de ese fuego que la atrapó, pero le permitió escapar. Es cariñosa y su salud es buena, a pesar de todo. Pero está preñada, y al parecer para el 14 de febrero dará a luz a unos cinco o cuatro gatitos, según la ecografía.

Pierina ha decidido preparar un ‘Cat Baby Shower’ para colocar a los pequeños en adopción, lo cual será cuando tengan más de dos meses. “Ella es una reina”, dice Pierina, mientras Raquel, la fotógrafa que me acompaña, la acaricia e intenta retratarla. Vemos su panzota, y la cargamos. Da ganas de adoptarla.

¿Y sus dueños? Nadie sabe nada.





Diva se recupera con éxito de las quemaduras. (Foto: Raquel Afa)

El estado de 'Sharlotte' es de cuidado. Será sometida a una intervención para tratar sus heridas, y más adelante tendrá que perder el ojo izquierdo, pues el incendio afectó su córnea y el daño es irreversible.(Foto: Raquel Afa)

LUCAS, EL ABUELO LUCAS

Parece gigante, pero solo es de una gran cara. Lucas fue rescatado por Pierina el día de la tragedia. Tenía problemas de respiración, pero pronto fue estabilizado. Sus problemas eran mayores por la anemia crónica que padecía por hemoparásitos en la sangre.

El gran Lucas tiene más de 10 años. Todavía se le nota los huesitos, debe recibir buena alimentación y nos preguntamos si alguien querrá adoptarlo. “Le quedan unos años de vida, pero la gente no adopta perros mayores. Esperemos que tenga suerte”. Lucas es cariñoso, manso, y un encanto. Es imposible no derretirse de amor al verlo. Está con pañal ahora, y con un cono para que no se haga daño. Lo intervinieron para retirarle una piedra que había tragado, y unos pequeños tumorcillos en los testículos.

Lucas también ha mejorado su estado de salud y espera el alta médica. (Foto: Raquel Afa)

EL GRINGO

Este perrito llegó con el ojo izquierdo cubierto de sangre y a punto de desprenderse. Fue operado de emergencia. Pero esta mañana Pierina recibió la noticia de que su otro ojo también debe ser retirado, pues además tiene un tumor en el ojo y un posible tumor en el bazo. Hace unos días también le retiraron un tumor en los testículos.

Lo llaman ‘El Gringo’ y su supuesto dueño llegó un día a Pet Center. Lo contempló, y abatido, solo se fue. Sabe que está en buenas manos. Nadie sabe qué pérdidas ha tenido ese señor. Lo recuerdan como un hombre triste, aturdido, perdido.

La situación de Gringo todavía es incierta. (Foto: Raquel Afa)

LA ESPERANZA

La veterinaria está cubriendo todos los gastos y se ha comprometido a cuidar de ellos hasta que estén en perfecto estado. Médicos amigos han apoyado en tratamientos específicos sin cobrar, y la solidaridad es grande. Pierina, es una joven veterinaria, de una gran sensibilidad, que no sabe rendirse. Por eso, confía y tiene mucha fe en que esas pequeñas mascotas tendrán una buena vida.

Pierina es de las personas que siempre tiene una palabra de aliento, pero esta mañana estaba triste por la situación de ‘Gringo’ y ‘Sharlotte’.

Es difícil abandonar la veterinaria sin sentir el corazón estrujado. La fotógrafa y yo hemos acariciado a los pequeños, ojalá nuestras casas fueran inmensas para albergarlos. Eso te quedas pensando mientras te despides, y confías en que saldrán de esta pesadilla, y pronto estarán jugando, como esos días tranquilos con sus amos, en su barrio, hoy devastado escenario de la informalidad, la impunidad y el dolor.

Sus dueños están al borde de la muerte, sus casas no existen, pero han encontrado atención y amor