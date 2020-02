El ministro de Defensa, Walter Martos, informó que el Gobierno ha pedido la renuncia de todos los directivos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tras la deflagración de un camión cisterna en Villa el Salvador, que hasta la fecha ha dejado 30 personas fallecidas.

Durante una reunión multisectorial con los damnificados de la tragedia y sus familiares, sostuvo que se ha dispuesto la reorganización de este organismo y la revisión en todo el país de todos los vehículos que trasladan gas para prevenir casos similares.

“El Gobierno ya tomó decisiones referente a esto. Se ha pedido la renuncia de todos los dirigentes de Osinergmin y se ha declarado en reestructuración la institución. Y como vienen anunciando varios representantes del Gobierno que se evalúe o se examine a todos los vehículos que transportan gas para prevenir otro caso”, refirió.

El último lunes se oficializó, a través del Decreto Supremo N°023-2020-PCM, la reorganización del Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería (Osinergmin) tras la tragedia en Villa El Salvador. Entre las medidas figuran la suspensión del otorgamiento de autorizaciones de transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por el plazo de 90 días calendario.

Se impulsará rehabilitación de viviendas

Martos indicó además que se dará un impulso a la rehabilitación de las viviendas afectadas por la deflagración en Villa El Salvador para que las familias que actualmente se encuentra en módulos temporales puedan retornar a sus hogares.

Dijo que las familias de la zona afectada pasarán temporalmente a viviendas en mejores condiciones mientras se impulsa la rehabilitación de sus viviendas en el más breve plazo.

“Inicialmente se pensó en la Villa Olímpica pero no es factible, la villa está siendo rehabilitada por la compañía que lo construyó porque las habitaciones fueron diseñadas para deportista, no para una familia, no tiene comedor, cocina. En el mes de junio se entregará los trabajos [...] Se debe comenzar ha trabajar el día lunes [rehabilitación] para que en el más breve plazo puedan retornar a sus viviendas”, señaló”, apuntó.

Precisó que la comisión multisectorial se reunirá todos los días, a las 7:00 horas, para organizar el trabajo que realizarán en el día y a las 17:00 horas, para hacer un balance de lo avanzado y planificar la labor del día siguiente.

La tragedia en Villa El Salvador ha dejado 30 personas fallecidas, según el Ministerio de Salud.

El pasado 30 de enero, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en el sector comprendido entre las avenidas El Sol, Micaela Bastidas, Juan Velasco Alvarado y María Elena Moyano (Villa El Salvador), por el impacto de los daños tras el incendio por fuga de gas.