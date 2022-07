Personal médico de del Instituto Nacional Materno Perinatal, exMaternidad de Lima, realizaron un plantón debido a la muerte de varios recién nacidos prematuros que no recibieron oxígeno pues los ventiladores mecánicos están en mal estado y no cuentan con mangueras corrugadas para brindar oxigenación a los infantes.

Los neonatos fallecen esperando estos ventiladores mecánicos, por lo cual brindan oxígeno de manera manual mediante bombeo para intentar salvar la vida de los bebés.

Médicos, enfermeras y obstetras concuerdan que se necesitan 15 ventiladores mecánicos para atender a los bebes nacidos prematuramente y ampliar la Unidad de Cuidados Intensivos, manifestó Blas Chuchón, Secretario General de Sindicato Unificado de Trabajadores del Instituto Nacional Materno Perinatal.

Asimismo, denuncian que no reciben tarjetas nutricionales necesarias para para reforzar su alimentación y sistema inmune al estar expuestos a contagiarse de Covid o TBC.

Piden la renuncia del director general del Instituto Nacional Materno Perinatal de M.C Félix Dasio Ayala Peralta por no arreglar los ventiladores mecánicos en la Unidad de Cuidados Intensivos de recién nacidos.

