Los trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima protestaron esta tarde frente a dicha comuna reclamando sus derechos labores, las cuales no vienen siendo reconocidos por el alcalde Luis Castañeda, según los manifestantes.

"Estamos pidiendo que el alcalde acate la sentencia judicial que nos obligue a nosotros a pasar directo a planilla. Él no quiere hacer eso. Estamos a un pie de la calle. Tenemos 20 años de servicio", señaló una de las trabajadoras.

Sin embargo, tras la protesta, una de las manifestantes denunció haber sido golpeada por los agentes policiales, quienes recurrieron a las bombas lacrimógenas para reducir la protesta en la Plaza de Armas.

Según las obreras de limpieza, la víctima identificada como Yolanda Huamán quedó tendida en el suelo luego de haber sido agredida.

“Los policías han agredido a la compañera porque está protestando por su lucha ya que el alcalde Luis Castañeda Lossio nos quiere despedir. Somos trabajadores actuales, queremos pasar a planilla”, sentenció una de las manifestantes.

Sin embargo, minutos después, la propia víctima, Yolanda Humán confirmó el caso de agresión y entre lágrimas pidió que se reconozcan sus derechos.

“Me han pateado y me han empujado con el escudo en la parte de la cadera y ahí yo me he caído. Estamos luchando por nuestros derechos de trabajo. Yo tengo 6 años trabajando y no estoy en planilla. Queremos que respete la ley”, sentenció la señora Yolanda Huamán.

Entre tanto, el personal policial siguió dispersando a los protestantes usando las bombas lacrimógenas y tanques de agua, afectando a todas las personas que se encontraban en la Plaza de Armas de Lima.