Tras la ampliación del toque de queda desde el 15 de enero por la segunda ola del coronavirus (COVID-19), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó los nuevos horarios de funcionamiento del Metropolitano , corredores viales complementarios, el servicio de taxi, transporte público y la Línea 1 del Metro de Lima.

En una publicación en redes sociales, la ATU señaló que los taxis podrán circular las 24 horas del día, pero de 9 p.m. a 4 a.m., horas de vigencia del toque de queda en Lima y Callao, solo podrán movilizar a personas que acrediten que laboran en actividades esenciales, en casos de emergencia y traslados al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En el caso del Metropolitano, precisó que las estaciones estarán abiertas de 5 a.m. a 9 p.m., mientras que los buses de las rutas troncales circularán de 5:15 a.m. a 9 p.m. Las unidades de las rutas alimentadoras transitarán de 5:15 a.m. a 10 p.m. El último bus saldrá de las estaciones Matellini y Naranjal a las 9 p.m. y en las rutas alimentadoras a las 10 p.m.

La ATU indicó que los corredores complementarios funcionarán de lunes a domingo en el horario de 5 a.m. a 9 p.m. El transporte público regular circulará de 4 a.m. a 9 p.m.

Respecto a la Línea 1 del Metro de Lima, la entidad del MTC detalló que los pasajeros podrán hacer uso del servicio de 5 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado. Para los domingos, se ha establecido que los trenes se desplacen desde las 5:30 a.m. hasta 9 p.m.

