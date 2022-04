Quiso apagar el fuego y terminó chamuscado. Miles de manifestantes de diversos distritos de Lima se autoconvocaron para salir a protestar y expresar su rechazo al inesperado toque de queda decretado por el presidente Pedro Castillo para ayer y cuyo único objetivo era frenar las protestas por el paro de los transportistas.

La medida dispuesta por el Ejecutivo, casi al borde de la medianoche, tomó por sorpresa a diez millones de peruanos que radican en la capital y que, en su mayoría, se vieron impedidos de ir a sus centros de labores, atenciones médicas, colegios, universidades, entre otros lugares .

La inmovilización, que comprendía todo el martes 5 de abril, coincidía con los 30 años del autogolpe del entonces presidente Alberto Fujimori que terminó con el cierre del Congreso, del Poder Judicial, de la Contraloría, entre otras instituciones.

Esta vez, portando pancartas y afiches, la ciudadanía marchó desde diferentes puntos de la capital hacia el centro de Lima, hasta llegar a la Av. Abancay, cerca del Congreso. Muchos tomaron la Vía Expresa para dirigirse a su destino y exigir la renuncia del presidente Pedro Castillo. “El pueblo no se rinde”, “Estamos cansados”, “Renuncia Castillo”, eran las arengas de los manifestantes.

También demostraron su rechazo a Castillo con cacerolazos que se hicieron sentir en los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Miraflores, Barranco, Jesús María, Ate, Cercado de Lima, entre otros.

La cuestionable norma no solo afectó la economía (ver página 4) sino también a decenas de madres de familia que llegaron hasta la sede del Instituto Nacional del Niño de Breña, donde los menores no fueron admitidos ni atendidos por la falta de recursos humanos (ver página 14). Igualmente, más de 600 pasajeros perdieron sus vuelos por este motivo.

La marcha llegó hasta el cruce de la avenida Abancay con el jirón Huallaga en donde un cordón policial impidió que llegara hasta el Congreso recurriendo al uso de bombas lacrimógenas. Por la noche, cuando ya había culminado la manifestación, un grupo de infiltrados se enfrentó a la Policía. El titular del Interior, Alfonso Chávarry, dijo que cuatro efectivos resultaron heridos.

Foto: Cesar Campos / @photo.gec

Un muerto

En las regiones continuaron las protestas. En Huánuco, intentaron tomar el centro comercial Real Plaza. La Policía dispersó a la turba con gases lacrimógenos. Se reportó el fallecimiento de Alexander Trujillo Nolasco, de 18 años, a la altura del peaje de Ambo, tras recibir el impacto de un artefacto. En Huacho, tomaron el peaje en el km 139 de la Panamericana Norte.

En Piura, varias vías amanecieron bloqueadas. La Cámara de Comercio informó que son más de S/100 millones en pérdidas en estos dos días de paro.

En Arequipa, empresas del terminal terrestre no vendieron pasajes para Lima ni al resto de regiones del país.

Retrocedió ante las protestas

Jefe de Estado anunció el Levantamiento del toque de queda que afectó millones de personas

En medio de la masiva movilización de ciudadanos y de enfrentamientos de algunos de ellos con la Policía, cerca del Congreso, el presidente Pedro Castillo dejó sin efecto la inmovilización social obligatoria que regía hasta las 11:59 p.m. de ayer. El anuncio lo hizo pasadas las 5 de la tarde en el Parlamento, adonde acudió con un grupo de ministros para informar sobre la crisis y las medidas adoptadas. Sin embargo, al cierre de esta edición el decreto que disponía la nulidad de la anterior norma no se publicaba aún.

“Corresponde llamar a la tranquilidad al pueblo peruano”, dijo Castillo. El mandatario abandonó la reunión argumentando que debía rubricar la derogatoria en el despacho presidencial, pese a la insistencia de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, de que permaneciera a fin de llegar a acuerdos concretos. “(La derogatoria) puede ser redactada por su oficina y ser firmada aquí por usted”, le aconsejó.

Durante su intervención, Castillo intentó compartir la responsabilidad de la crisis con los legisladores. “Desde que asumimos el mandato, hemos dejado una serie de proyectos de ley al Parlamento que están durmiendo y no se ponen en debate. (Al no haber sido aprobados) hoy en día son parte de esta crisis”, manifestó. De inmediato, Alva le recordó que el Congreso no gobierna.

“Castillo sale bastante debilitado”

Joaquín Rey - Investigador principal de Videnza Consultores

Hemos salido a marchar en contra de un gobierno incompetente, hemos salido a las calles sin una convocatoria de tipo política y de manera espontánea, cada quien por alguna razón diferente.

El denominador común es la demanda al gobierno para que resuelva los problemas de los peruanos, pero que lo haga con decencia y con ética. Creo que el saldo es evidente: una derrota política para Pedro Castillo porque ha retrocedido en una medida a todas luces absurda. El presidente sale bastante debilitado de esta situación.

Lo que ha conseguido Castillo es que muchísimos peruanos que no habían decidido tener una postura definida, finalmente, con el toque de queda, tomaron una decisión. Muchos, entre quienes me incluyo, no nos veíamos motivados porque las anteriores marchas eran lideradas por personajes políticos que no nos representaban. Lo particular de esta congregación es que ha reunido a gente muy distinta y de una manera, repito, muy espontánea. De eso se trata la democracia, de que a pesar de las diferencias encontremos puntos en común.

Manifestantes se enfrentaron a la Policía Nacional en su intento por llegar al Congreso de la República | Anthony Niño de Guzmán/ @photo.gec

Datos

La dirigencia del transporte multimodal dialogará esta tarde con representantes de la PCM. Allí se decidirá si prosigue o no el paro.

Las protestas no terminan en el país. Construcción Civil y el Sutep anunciaron movilizaciones para mañana por el alza de combustibles y alimentos y por incumplimientos en la educación.

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, hizo un llamado a la “insurgencia civil” para no acatar la norma.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el congresista de Alianza para el Congreso, sobre la inmovilización obligatoria planteada por el presidente Castillo como una salida a la crisis social que vive el país.