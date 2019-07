Defensoría del Pueblo pide a Fiscalía iniciar investigación a Tony Rosado por apología del feminicidio

Repudiable. La Defensoría del Pueblo , a través de su máximo representante Walter Gutiérrez, solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación contra el cantante Tony Rosado por el delito de apología del feminicidio.

"Expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres. @FiscaliaPeru debe iniciar investigación de inmediato. Apología (Art. 316 del Código Penal) al feminicidio es delito y como sociedad no podemos permitirla", escribió el Defensor del Pueblo.

El cantante vernacular no tuvo reparos en "justificar" la violencia contra la mujer y el feminicidio diciendo: "Si el hombre la ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque tendrá odio o porque no le hace caso. No quiere volver con él, entonces él la mata".

Sobre los actos obscenos que se realizan en sus conciertos dijo que las fanáticas son quienes piden ser tocadas cuando suben al escenario.

"Yo no lo hago en el sentido de cochino, de hacerle daño, de manosearla, sino de bailar nada más. No soy machista, cada persona tiene su forma de ser", agregó Tony Rosado.