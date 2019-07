Tony Rosado arrepentido de sus palabras: "La mujer es lo más lindo y lo más hermoso del mundo" | VIDEO  

El pez por la boca muere. El cantante de cumbia Tony Rosado se ha convertido en el blanco de las críticas luego de usar palabras de grueso calibre para referirse a las mujeres e incluso 'justificó' el feminicidio en el Perú diciendo que los hombres matan a las mujeres porque "no ellas no hacen caso".

Estas declaraciones hechas sobre las tarimas, además de los tocamientos indebidos que le hace a varias de las fanáticas que suben al escenario, motivó que el Ministerio Público abriera una investigación preliminar de 60 días por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres.

El cantante se acercó esta mañana a la Fiscalía junto a sus abogados con el fin de informarse sobre la medida dispuesta por las autoridades. En diálogo con la prensa, aunque al inicio se mostró a la defensiva, luego se disculpó y mostró arrepentido.

"Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto que yo maltrato a la mujer? Esto me ha causado tanto problema por una broma. Esto no es una apología, decirle 'si no hace esto mátala', eso sí. Ha habido un exceso eso sí lo reconozco por eso he venido aquí y quiero saber por qué hay motivo de investigación", dijo Tony Rosado.

"ESO HA SIDO EDITADO"

Tras ser consultado por su 'justificación' a la ola de feminicidios, Tony Rosado dijo que esas palabras fueron editadas, pues él contestó otro tipo de preguntas y luego aparecieron como una sola respuesta.

"Me arrepiento, sí. Yo tengo cuatro mujeres en casa. ¿Cómo voy a decir eso? Tengo mi esposa, mis dos hijas y mi nieta", agregó el cantante tras pedir perdón a su familia.

En esa línea señaló que ahora está "calmado" y ya no hablará "palabras soeces" porque en sus canciones solo habla del amor sobre la mujer.

El cantante Tony Rosado terminó su intervención con un mea culpa: "Esto ya no va a suceder. Es la última vez que hago eso. La mujer es lo más lindo y lo más hermoso del mundo".