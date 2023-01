“¿Qué persona, en su sano juicio, va a ir a un lugar donde hay conflictividad, donde hay marchas, violencia y todo?”. Así de indignado se mostró Pedro Gálvez, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, por las marchas que se han registrado, en los últimos días, en varias calles del Centro Histórico de Lima.

Por esta situación, asegura, las ventas en el emporio han bajado en 80%. “La gente no viene a Mesa Redonda. Al Centro Histórico, ni qué decir. Yo me imagino el gran problema que vienen atravesando aquellos empresarios que tienen negocios en la plaza San Martín o en la Plaza de Armas”, manifestó a Perú21.

Afirmó que la llamada Toma de Lima “es una protesta netamente política, que de social no tiene nada. No tiene ninguna plataforma social”. La situación para ellos es tan desesperante que, sostuvo, “ha estancado por completo la campaña de verano”, y pone en riesgo la campaña escolar. “También se va a complicar”, exclamó.

Aseguró que el problema no es reciente, que comenzó el 7 de diciembre de 2022, con el autogolpe de Estado que dio el vacado exmandatario Pedro Castillo. “Las ventas bajaron a 30% o 40%. Luego se recuperaron. Ahora, con estas marchas, se cayeron completamente”, dijo.

Sobre las personas que han venido a realizar la marcha, sostuvo que “son delincuentes, violentistas contratados y que ya han declarado que les pagan para venir a hacer tanto disturbio. Gente que está actuando de manera subversiva. El Gobierno tiene que ser fuerte, poner mano dura”.

Aseguró que si ellos quieren reclamar algo, “que no tienen luz, que no tienen agua, no tienen una serie de cosas básicas”, deben enfrentar a sus autoridades locales: a los gobernadores regionales o a los alcaldes. “El 60% de presupuesto de obra se lo llevan los gobiernos regionales; el 20%, los distritales y los provinciales. El Estado solo tiene 20% para ejecutar obras”, destacó el empresario.

UN MILLÓN EN PÉRDIDAS

Por otro lado, el gerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima, Roberto Pérez, reveló que las marchas organizadas como parte de la llamada Toma de Lima han dejado una afectación por un millón de soles al ornato de la capital.

“El Centro Histórico de Lima está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco desde el año 1991 y lo que hemos visto es una agresión brutal al Centro. Lo sucedido es un atentado contra el patrimonio”, aseveró.

Indicó que los violentistas han arrancado los sardineles de concreto para arrojárselos, como proyectiles, a la Policía. También han sacado, de raíz, varios árboles. Eso sin contar las toneladas de basura que han dejado. Anunció que esta semana comienzan las labores de refacción.

DATOS :

“No pedimos bonos ni ayuda. Lo que queremos es tranquilidad para poder trabajar”, afirmó Pedro Gálvez, de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda.

Pidió a la Policía y a la Fiscalía que detengan, cuanto antes, a los responsables de esta violencia desmedida.